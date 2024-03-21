美專家：台灣需做好準備 中國侵台恐正進入倒數計時

據美國之音報導，中國軍隊近來在台灣周邊海、空域的活動已成為台灣人必須面對的生活日常，但多位美國專家呼籲台灣不要將有限資源消耗在這種灰色地帶手段的侵擾，而是要面對自己最終可能必須與中國一戰的現實，認真構建台灣急迫需要的不對稱防衛能力。

報導稱，美國專家多認為，被稱為「戴維森窗口」（Davidson Window）的中國可能侵台時間表正在滴答作響地進入快速倒計時階段。

美國前海軍印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）2021年3月離任前在參議院作證時表示，他研判中國有可能在2027年到2035年試圖奪取台灣。這個判斷預示著，2027年前是應對中國可能的軍事進攻做準備的「窗口期」。

自2022年8月時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國軍隊顯著加大對台灣的軍事壓力，近期中國海警船也頻頻闖入金門禁限制水域。

多位美國專家說，北京對台灣的施壓手段不會停止，但這種尚未達到戰爭門檻的灰色地帶手段並不能讓北京實現與台灣統一的政治目標，台灣最終還是必須為中國可能的武力侵台做好準備，但台灣目前卻沒有抵抗中國全面入侵的能力。對台灣來說，最急迫的需求是盡快取得大量小而價廉、移動性高卻極為致命的不對稱武器。

美國喬治梅森大學安全研究中心副主任亨澤克（Michael Hunzeker）接受美國之音採訪時說，台灣人民應該讓中國知道，台灣準備面對的是真正的入侵而不是這種灰色地帶活動。

亨澤克指出，過分強調灰色地帶將給北京更多的槓桿力，但任何嚴肅看待既有問題的人都知道，中國沒有真正的辦法能以灰色地帶行動來達到它的政治目標。

亨澤克表示，只要台灣人民有作戰意志，那麼面對一些飛過海峽中線的飛機、一些高空氣球或一些網路攻擊，台灣人將會聳聳肩並說：「那沒什麼了不起，我們已準備好要來真的」。所以台灣如果想要為一個可能的隔離或封鎖採取行動，必須做的就是為最糟情況做好準備。

亨澤克2004年在美國海軍陸戰隊服役時，曾到高雄協訓台灣陸戰隊人員。但日前在一場座談會上，亨澤克表達了他對台灣未能充分擁抱不對稱防衛的憂心。

他強調，台灣需要的不對稱武器是大量廉價、機動及致命性的武器，但台灣政治及軍事領導層對此卻沒有相對急迫感。

傳統基金會國家安全中心高級研究員韋勒茲-格林（Alex Velez-Green）認為，如何在2027年前增強台灣的阻遏能力是眼前非常急迫的要務。但卡托研究所防務與外交政策研究主任羅根（Justin Logan）說，他對台海前景感到黯淡，他一直在問的問題是：「我們能比他們（台灣）更想要保衛台灣嗎？」

羅根說，台灣現在用於防衛的資金是GDP的2.5%，未來也不大可能加倍，僅有的資金要用在各種不同的地方和不同的武器平台，台灣「是否有普遍看法認為威脅是真實的、是緊迫的、而且事關我們當今並希望繼續維持的生活方式？」

羅根擔心，在台灣軍隊質量衰退的情況下，美國是否可能面對將一堆武器送到台灣但卻沒有人要使用的風險？