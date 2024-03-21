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針對台灣、南海問題 陸約見菲大使表達強烈不滿

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
大陸外交部亞洲司司長劉勁松。（新浪網）
大陸外交部亞洲司司長劉勁松。（新浪網）

中菲黃岩島爭議持續，大陸外交部亞洲司司長劉勁松十九日約見菲律賓駐北京大使吉米，就雙方關係的「基本原則和戰略方向問題」交換意見，劉勁松就「菲方近期涉華負面表態，以及涉台、涉南海問題」向對方提出嚴正交涉，表達強烈不滿和大陸立場。

據大陸外交部官網消息，劉勁松針對涉台、涉南海問題向菲律賓方面提出嚴正交涉，吉米則表示願管控分歧，推動雙邊關係企穩回升。這也是雙方最新一次的公開往來。

大陸駐菲律賓大使館十八日以來，連續四日發表聲明，就台灣、南海議題表態，這在過去中菲關係間非常罕見。該使館強調「台灣問題不是中菲之間的問題」，指「最近菲社會在台灣問題上有些雜音，而且某些人打著經貿合作和人員往來的幌子或者以所謂個人身分，開展『違背一個中國原則的具有官方色彩的活動』」，文中雖未明言是哪位政要與台灣官方接觸，但對此「深表關切」。

對美國國務卿布林肯在菲律賓重申美菲共同防禦條約及於南海，陸使館表示堅決反對，強調「美菲軍事合作不得損害中方在南海的主權和海洋權益」，並「奉勸」美方不要在南海問題上挑事生非、選邊站隊，重申「將繼續採取一切必要措施，堅定捍衛自身領土主權和海洋權益，維護南海和平穩定」。

外交部 菲律賓

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