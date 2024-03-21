港國安條例立法 國際紛表憂慮

香港立法會周二晚間火速完成基本法廿三條立法，通過「維護國家安全條例」，並且將於本周六正式生效，引發國際社會高度關切。美國、英國等西方國家紛紛表達對此法案可能進一步侵蝕香港自由的擔憂，外國企業則認為企業風險與合規成本將增加，質疑香港作為國際金融中心的吸引力。

美國國務院發言人巴特爾表示，此類行為有可能加速讓香港陷入封閉，並稱對立法中所規定的全面且定義模糊的條款感到震驚，正在研究對美國公民與其他可能存在的美國利益的潛在風險。

英國外相卡麥隆稱該法是「匆忙通過的」，認為將加劇目前主導香港社會和政治局面的自我審查文化，並使言論、集會和媒體自由持續受到侵蝕；歐盟則指，該法可能嚴重影響在香港活動的歐盟辦事處、歐盟成員國使領館等。

聯合國人權事務高級專員托克表示，關乎人權的立法未經徹底審議和有意義的協商就通過，是香港人權保護的倒退。此外，包含香港末代總督彭定康在內，共七十七名跨國國會議員與公眾人物發布聯合譴責聲明，指新法將進一步重擊香港的自治、法制、權利與基本自由，影響更勝二○二○年的香港國安法。

基本法廿三條完成立法也引起商界高度關注。華爾街日報報導，由於該法對危及國家安全的境外干預行為處以重罰，並將管有或披露國家秘密相關行為列為罪行，已讓外國公司和商業團體憂心忡忡，認為企業風險和合規成本將增加，可能降低香港對國際商界的吸引力。

報導引述一家歐洲商會的負責人指出，由於擔心違反國家秘密相關法律，企業在進行商業盡職調查時必須三思而後行。一家諮詢機構表示，將不會承接政府工作，以免可能觸碰到國家秘密。

香港德國商會主席赫佑漢認為，該法將讓外國總部的高管們更難理解香港與中國其他地方有何不同。幾名駐港外國商界領袖則說，該法將加劇人們對香港作為全球金融中心吸引力的既有擔憂，是吸引全球人才的絆腳石。

針對西方國家關切，港府發言人昨日稱相關質疑歪曲事實，並指立法過程全按程序進行，絕不馬虎，且該法正是為了更好地保障個人基本權利和自由。大陸外交部發言人林劍則回應，該法平衡兼顧維護國家安全和保障權利自由及經濟發展，中方對個別國家和機構損害抹黑香港國家安全條例表示強烈不滿和堅決反對。