香港完成基本法23條立法 引發全球哪些反響？國際反應一邊倒

香港立法會20日進行三讀之後全票通過《維護國家安全條例草案》，完成香港《基本法》第23條立法。這一立法引起國際社會的廣泛反響。

香港殖民時期的前宗主國英國首相卡麥隆表示，這部「快速」通過的法律將「進一步破壞這座城市曾經享有的權利和自由」。他呼籲香港當局堅持高度自治和法治，並履行其國際承諾和法律義務。

美國國務院副發言人帕特爾(Vedant Patel) 在星期二的例行記者會上表示，香港新通過的安全法規「涵蓋廣泛」 且「定義模糊」，「可能加速香港曾經開放的社會走向封閉」。

歐盟外交政策高級代表博雷利周二發表聲明稱，香港基本法23條立法可能「加劇對基本自由和政治多元化的侵蝕」。歐盟對該法有可能「嚴重」影響歐盟在港辦事機構以及其他組織和企業的工作表示擔憂，並質疑香港作為國際商業中心是否還能長期保持吸引力。聲明呼籲香港特別行政區鞏固人們對「一國兩制」方案所賦予的「高度自治」的信心。

日本政府也對香港基本法23條立法表態稱，「嚴重關切（香港）通過的新法，這將進一步破壞對一國兩制框架的信心」。聲明表示東京政府「高度重視維護自由開放的制度以及確保香港民主和穩定的發展」。

面對國際社會對23條立法的負面反應，至本周三，中國外交部駐港公署發言人接連發布多項聲明，就歐美國家「抹黑」香港立法、「詆毀」一國兩制表達強烈不滿。

其中稱英國「應多拿鏡子照照自己，收起偽善和雙標的拙劣把戲」，並敦促英方「擺正位置，正視現實，放棄在香港延續殖民影響的幻想，停止以任何方式干預香港事務和中國內政」。

另一份聲明則敦促歐盟「正視香港社會支持國安立法的強烈呼聲，摒棄虛偽雙標和狹隘偏見」。

除了各國政府，聯合國等國際組織和非政府團體也就香港基本法23條立法表達了擔憂。

聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）對香港加速審議和通過國家安全法案表示遺憾，稱對於這樣一項對人權有重大影響的重要立法，「不經過徹底的審議和有意義的咨詢就予以通過，是香港人權保護的倒退。」

蒂爾克在一份聲明中說:「令人震驚的是，盡管人們對國家安全法的許多條款不符合國際人權法提出了嚴重關切，但這種重大立法還是通過加速程序在立法機構得到了通過。」他還指出，新法的模糊性令人不安，「因為它可能會被濫用和任意應用，包括針對持不同意見者、記者、研究人員、民間社會活動者和人權捍衛者。」

來自歐盟、北美、馬來西亞和新加坡的共75位議員、前外交官、法律界和社會活動人士聯署聲明，抗議香港通過新的國安法律。他們認為，基本法23條立法「將使香港的自治、法治、基本自由和權利遭受重大打擊，其影響超越北京2020年頒布的國安法的範疇」。

簽名者中有不少德國聯邦議院各黨派的外交和人權政策政治家。德國綠黨政治家，歐洲議會中國事務跨黨派聯盟的成員包瑞翰（Reinhard Bütikofer）對德國媒體表示，歐盟應該對香港特區行政長官李家超實施制裁，「就像美國早已付諸行動、歐洲議會長期要求的那樣。」

（綜合報導）

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