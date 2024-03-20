「他不是一張白紙」　李大維：賴清德會審慎處理兩岸

準正副總統賴清德、蕭美琴將於兩個月後就職，新政府的兩岸政策路線飽受關注，海基會董事長李大維在接受媒體專訪時坦言，賴的就職演說「北京方面一定會看這個」，但他認為賴會務實、中道，以非常審慎的路線來處理國安、兩岸、外交，李大維並強調，「他（指賴清德）的訓練是有的，他不是一張白紙」，對賴有信心也有期待。

李大維曾任外交部長、國安會秘書長、總統府秘書長等職，現任海基會董事長，他在接受YahooTV「齊有此理」主持人王時齊專訪時，做出上述表示，節目於今（20日）中午播出。

對於近期發生金廈海域事件，大陸軍機騷擾等均持續進行下，如何看待接下來的賴清德政府，兩岸關係是否會「更不好」？李大維坦言，每一個政府在做政策規畫的時候，「你一定要想到最好，也要想到最壞的」，好的是對方願意跟你說話、交流，那最壞的就是「國防部要該做的事了」。

李大維說，520之後，北京方面一定會看賴清德的就職演說，然後當然有他們的解讀和立場。但李大維認為，賴清德應該還是會務實、中道，以非常審慎的一個路線，來處理國安、處理兩岸、處理外交，「我想這個講老實話，應該是蔡政府跟賴政府，應該有的一個共識。」

李大維接著表示，據他觀察，賴清德一直是一個傾聽的人，偶爾也會問幾個問題，因為現在還是副總統，近期並未公開表達意見，「因為現在主導國家安全還是總統（指蔡英文）」。

但李大維強調，這些年來，賴清德都會出席相關會議，包括國防部每個禮拜的簡報，和國安局、外交部的報告等，「所以我想他的訓練是有的，他不是一張白紙」，當然他自己有自己不同的風格、不同的領導方式，「我想我們大家應該是應該是有信心的一個期待」。

專訪最後，主持人王時齊追問，所以你對他（賴）的觀察是務實、中道？李大維回應，「中道，非常審慎」。