智庫交流恐涉境外干預罪 我憂在港經商、旅遊環境

香港立法會昨三讀通過基本法二十三條立法「國家安全條例」，其中境外干預罪恐衝擊台港智庫或社團交流，就當前香港情勢，陸委會副主委、台港策進會董事長詹志宏昨在策進會聯席會議上表示，近年香港情勢變化各界都非常關注，也深感擔憂，台港往來互動頻繁，我方仍希望香港能夠保有一個讓人安心經商、旅遊、交流的環境。

根據香港立法會此前審議香港基本法二十三條立法草案，其中包括引入境外干預罪，最高可判監十四年。港府保安局長鄧炳強稱，與境外智庫合作或屬配合境外勢力。港方所謂境外智庫也包含台灣的智庫。

針對香港基本法二十三條立法，詹志宏本月稍早在陸委會記者會上回應稱，台灣跟世界各國所擔心的是一樣的，香港過去的自由、民主和人權，還有獨立的司法等，逐漸被消失、被剝奪。而這樣的情形正影響到香港七五○萬居民的生活方式，也影響香港過去在全世界備受推崇的經濟地位。他認為從條文看，有很多是原則性的規定，最需要釐清的就是哪一些具體的行為是涉及違法，哪一些是可以被容許的。

詹志宏還說，從過去一個月的諮詢期間可看到，港府相關官員的說明並不是很完整、很具體、很清楚，所以即使完成立法，在沒有具體規範情況下，後續會讓很多人擔心是否觸犯法律以及觸犯法律的後果；最終結果是讓所有人都不知道要如何在香港平安的生活，而境外的人到香港旅遊、經商等行為，也都會受到影響。