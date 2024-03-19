美團宣布新輪高層調整 涉及到店餐飲、外送等業務

大陸外送平台巨頭美團出現人事異動，美團近日發出一封內部信，宣布新一輪業務負責人的輪崗任命計劃，涉及到店餐飲、外賣等業務。據悉，此次人事調整是一個月前組織架構調整的後續動作。

上海證券報指出，3月19日，美團發出內部信宣布新一輪業務負責人的輪調任命計畫。其中，公司副總裁魏巍將負責到店餐飲事業部，外賣履約平台負責人職位由章若愚接任，而校招應屆生出身的薛冰則成為外賣事業部負責人。

據了解，高階主管輪調是美團重要的人才與組織發展概念，已形成摩天輪計畫與活水機制等多個成熟體系。而本次業務負責人輪調計劃宣布的同時，美團已初步完成了上一年度的人才盤點計劃，部分業務線已內部發布今年的換崗指南。

而美團執行長王興曾於美團成立十周年前夕表示，將追求更大機率、更大面積的內部人才成長，下一個十年，要讓新一批管理者成長起來。

此前，美團在一個月前調整了組織架構，將到家事業群、到店事業群、美團平台、基礎研發等進行整合，共同向美團高級副總裁王莆中報告。架構調整帶來了新的人才發展與輪調鍛鍊需求，此次三位業務負責人的換崗與提拔，也被內部視為前一次組織架構調整的延續。

據美團內部資料，顯示新任到店餐飲事業部負責人魏巍入職美團已近九年，此次輪職，又回到入職美團時的到店事業群；章若愚於2016年2月加入美團，歷任外送配送區域前線及後線職能等多個核心職缺；薛冰則是應屆畢業生出身，2010年加入美團，年僅35歲，先後在外賣事業部、配送事業部輪調過多個關鍵職位。

消息指出，在本輪調整前，美團也對一些業務管理者進行了晉升。去年9月，美團宣布5位業務負責人晉升為副總裁，其中多位為「85」後的員工。

美團聯合創始人、高級副總裁穆榮均曾稱，「組織內部未來希望透過Z字型的發展路徑，來實現π型人才的培育目標」，「我們深深堅信，環境變化能夠幫助每個人都獲得更全面的發展，帶來更綜合的視角，人才發展與公司業務能夠實現互為增強。」

另，據中國經濟時報，美團3月13日宣布，將於3月22日發布2023年第四季及全年財報。財報發布後，公司將於北京時間22日19:00舉行業績會。