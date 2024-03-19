梅花社論：重審反滲透法 排除兩岸交流障礙

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國民黨副主席夏立言多次訪問大陸，在他與台商、台胞、台生座談中，最受關切的議題是《反滲透法》等相關法律侵犯基本人權及壓制兩岸交流，升高兩岸敵意螺旋。國民黨在成為立院最大黨後，責無旁貸應優先廢止或修改民進黨以國會多數暴力通過的惡法，促使兩岸民間交流互動能回歸常態。

維持溝通管道暢通，有效管控歧見與風險使美中關係能夠止跌回穩，民進黨卻背道而馳，不但兩岸官方溝通管道全面中斷，更透過嚴苛立法與片面擴大解釋，以「認知戰」為掩護，製造「綠色恐怖」，阻礙兩岸的正常交流，雙方累積的仇恨讓台海瀕臨戰爭邊緣。

前國安會秘書長蘇起積極主張兩岸一定要尋求對話，因為它會給台灣更好的保障及尊嚴，兩岸對話也會減輕美國在美中競爭中的負擔。蘇起為化解當前兩岸困局提出建言，民進黨充耳不聞，且變本加厲阻礙兩岸交流。

國防部長邱國正日前與民進黨立委一唱一和公開表示，散布任何訊息、言論對我方不利，對大陸有利，就被視為「在地協力者」，不但是國防部長僭越職掌，也暴露民進黨粗暴使用威懾、恐嚇手段沒有上限。

反滲透法 綠色恐怖 威權復辟

夏立言告訴《梅花新聞網》，大陸台商普遍表示反滲透法、國安五法等相關法律，造成他們很大心理壓力，深恐動輒得咎，被羅織罪名，對他們在大陸的正常商業、社交互動都樹立了令人望之生畏的高牆，直接衝擊兩岸溝通交流，兩岸人民間既有的善意、誠意也被侵蝕殆盡。

反滲透法在立法過程就充滿爭議，在國民黨立委退席抗議無效後，立法院三讀通過，並於2020年1月生效實施，前總統馬英九表示，反滲透法對台灣造成的禍害將無法想像，可能回到戒嚴時期；國民黨團與馬英九都認為，反滲透定義過於模糊，滲透來源說明不足，令人很容易不慎入罪。前副總統呂秀蓮表示，反滲透法是蔡英文強力命令推動，使威權主義復辟，只會加深藍綠對立和統獨之爭。

「台企聯」有154個分會，是大陸最大台商組織，也成為反滲透法鎖定的目標，因此反對立場堅定，但4年來民進黨繼續執政，只見打壓手段更趨激烈，大陸台商感受格外深切。

各界對反滲透法的強烈反感不是無的放矢，每逢選舉，援引反滲透法、國安法、選罷法的案件如雨後春筍般出現。以今年初的總統大選與國會選舉為例，檢調嚴查赴中招待介選案件暴增，根據最高檢察署統計，截至去年12月29日，全國檢察機關偵辦涉及選舉不法情事案件，共受理2662案，已起訴68案、54人，光是反滲透法案件增至85件、155人涉案。疑似中共介選案件爆發的時機點啟人疑竇，甚至出現「外銷轉內銷」的情況，民進黨為了維護政權濫用行政、司法手段，傷害民主自由，造成社會人心不安，兩岸關係倒退。

國民黨曾主張，若2020年立法委員選舉過半，必然立即重審反滲透法，至少去除反滲透法中侵害人權自由、空白授權等負面內容。現任立法院長韓國瑜當時痛批反滲透法根本是戒嚴時期「懲治叛亂條例」的「借屍還魂」，主張先停止反滲透法的效力，重新審查這個沒有經過妥善審議的惡法。

國會第一大黨 國民黨修廢惡法更待何時

民進黨對內反民主潮流，同時操作反中、仇中，台海形勢兵凶戰危，近期的金門事件失控不過是冰山一角。總統當選人賴清德宣示，要在對等、尊嚴的前提下，和中國展開交流合作，增進兩岸人民的福祉，但他拒絕中止「台獨黨綱」，又表示要遵循「蔡英文路線」，傳達的是空洞、矛盾的訊息，無益於改善兩岸關係。

導正兩岸關係必須從恢復交流溝通，重建互信著手，第一要務就是要破除法律障礙，國民黨如今是國會第一大黨，應結合民眾黨形成絕對多數，重新研究反滲透法等相關立法的必要性與合理性。

立法院開議，國民黨黨團洋洋灑灑共提出32項優先法案，並不包括最敏感的反滲透法、國安法等，台海和平穩定沒有妥協的空間，主流民意仍期待兩岸加強交流和對話，國民黨莫忘選民的託付。

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