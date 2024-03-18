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王毅訪問紐西蘭 強調加強兩國戰略溝通

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
紐西蘭外交部長彼得斯18日在威靈頓與到訪的大陸外長王毅會面。（法新社）
紐西蘭外交部長彼得斯18日在威靈頓與到訪的大陸外長王毅會面。（法新社）

大陸外交部長王毅周一訪問紐西蘭時強調，面對動盪的國際形勢，需要與「朋友」合作。本周稍晚，王毅還將訪問澳洲，這也是2017年以來首次有大陸外長訪問紐澳，預計貿易將是王毅這次對兩國訪問的重點。

據美國之音報導，王毅在與紐西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）舉行閉門會晤前在首都威靈頓發表講話說，這次訪問也是一個加強外交關係的機會。由於北京在台灣和南中國海等問題上日益咄咄逼人，中紐兩國關係陷入緊張。

「面對當前動盪的國際情勢，我們願同紐西蘭朋友就共同關心的國際和區域問題加強戰略溝通。」王毅說，「我們將共同努力維護地區和世界的和平與穩定。」

紐西蘭與美國、加拿大、英國和澳洲共同組成了「五眼聯盟」，共享情報。不過，威靈頓一直以來因為對中國的溫和立場遭到其他成員國的批評，認為威靈頓將其貿易關係置於盟友的安全疑慮之上。

中國大陸是紐西蘭最大的貿易夥伴，中國的消費者長期以來對紐西蘭的牛肉、酒、牛奶和木材有著濃厚的興趣。

王毅表示，相信「中紐關係將繼續走在中國與已開發國家關係的前面。」他說，「我們之間的關係發展順利、良好」。

彼得斯表示，這次會議將建立在先前接觸的基礎上。他說：「今天是反思我們面臨的挑戰和機會的寶貴機會。」王毅也將與紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）會面。

王毅周二將飛往坎培拉會見澳洲外交部長黃英賢，隨後還將與澳洲的商界領袖舉行圓桌會議。

在王毅此次訪問前，澳中雙方都釋放出緩和經貿關係的正面訊號。由於禁止中國電訊設備製造商華為的合同，並呼籲對新冠起源進行調查，澳洲早前遭到北京一連串的貿易報復。

2020年，北京對澳洲出口中國的葡萄酒、龍蝦等產品徵收高額關稅並設置貿易壁壘。澳洲現任總理安東艾班尼斯領導的工黨政府上台後，兩國關係才有所改善。

澳洲 王毅 紐西蘭

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