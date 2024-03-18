香港導演許鞍華新作來台 陸委會相挺促台港相互瞭解

香港名導演許鞍華紀錄片新作《詩》來台，陸委會和台港策進會官員出席相挺上周（3月12日）在台北舉辦的特映會暨大師講堂，現場有近200名觀眾。陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟表示，許導演以戲劇形式重現多首經典詩作及香港詩人的生命故事，並透過鏡頭交織，呈現台港不同時空的生活樣貌，讓觀眾深刻感受到台灣與香港在文學與生活上的緊密連結，有助增進台港相互瞭解。

據台港經濟文化合作策進會消息，特映會暨大師講堂當天，陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟、台港策進會文化組組長竇文暉出席，與許鞍華導演和台港策進會文合會委員劉嘉明交流。台港策進會稱，放映會結束後，觀眾仍意猶未盡，並盼許導演的下一部作品能有更多台灣元素。

在映後講堂，許鞍華分享拍攝《詩》的心路歷程，提及自幼受到詩與文學的薰陶，尤其詩對她而言更有化解消沉、撫慰心靈的重要意義，因而一直想以詩為主題拍片，趁著疫情期間許多電影暫停拍攝，她得以走訪多地拜訪詩人好友，一圓拍《詩》的夢想。

許鞍華也透露，曾逼受訪者黃燦然演出自己的其中一首詩，但最終因為演出不自然，忍痛剪掉。

另，《詩》中有一段讓觀眾存有懸念的訪問，受訪者是現居台灣從事教職的廖偉棠，他在疫情期間以視訊線上教學，下課前告訴學生將在下一堂課分享一首關於台灣跟香港的詩，因導演未拍攝他的下一堂課，所以片中未見分曉。

有觀眾查證後分享，他唸的是一首瘂弦的詩：「觀音在遠遠的山上，罌粟在罌粟的田裡。」他當時說，我們不要尋求像吃藥一樣馬上得到安慰，而是讓你想想受苦的意義。他以此詩為疫病所苦的同學加油打氣。

許鞍華曾三度獲得金馬獎最佳導演，六度獲得香港電影金像獎最佳導演，也是首位作品榮獲香港電影金像獎大滿貫的導演，2020年獲威尼斯影展金獅終身成就獎。本片《詩》榮獲2023年金馬獎最佳紀錄片提名，將於3月22日起在台北正式上映。