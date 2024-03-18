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陸使館提醒中國公民：赴境外合法開設的賭場一樣觸法
微信公眾號「中國駐新加坡大使館領事」18日發布一則訊息稱，中國駐新加坡大使館「鄭重提醒」廣大在新中國公民切實增強法律意識，遠離賭博。通告並強調，即使境外賭場合法開設，中國公民跨境賭博也涉嫌觸犯中國法律。
據悉，新加坡目前有兩家合法賭場，分別是位於聖淘沙的聖淘沙名勝世界以及位於濱海灣的濱海灣金沙賭場，兩家賭場均於2010年前後開幕。
中國駐新加坡大使館指出，中國法律嚴禁賭博，刑法修正案已將跨境賭博正式入刑，嚴厲打擊跨境賭博違法犯罪活動。即使境外賭場合法開設，中國公民跨境賭博也涉嫌觸犯中國法律，尤其是參與組織賭博、賭局等，將被依法追究責任。對於違法行為，使領館可能無法提供領事保護。
這則通告並稱，「十賭十騙」、「十賭十輸」，染賭之人輕則賭債纏身、家財散盡，重則妻離子散、家破人亡。跨境賭博還可能帶來詐騙、洗錢、綁架、拘禁、拐賣、偷渡等風險。
中國駐新加坡大使館表示，中國公安部已開通打擊治理跨境賭博綜合舉報平台，若有掌握中國公民在境外開設或經營賭場、組織招攬中國公民赴境外賭博或參與跨境網絡賭博相關線索，可通過舉報郵箱、傳真、微信公眾號舉報。
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