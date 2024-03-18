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王毅訪紐澳 人權分歧成挑戰

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
圖為大陸外長王毅（右）去年11月在北京會見澳洲外長黃英賢。（新華社）
圖為大陸外長王毅（右）去年11月在北京會見澳洲外長黃英賢。（新華社）

中國大陸外交部長王毅昨天啟程出訪紐西蘭和澳洲，成為近七年來訪問澳洲層級最高的中方官員，被視為中澳關係回暖的具體表現。然而中澳在區域安全、人權議題仍存在相當分歧，王毅此訪除了帶來經貿利多，能夠多大程度消除西方世界疑慮，仍待觀察。

王毅十七至廿一日應邀訪問紐西蘭和澳洲，預計廿日抵達坎培拉，將與澳洲外長黃英賢舉行中澳外交與戰略對話。

大陸官方環球時報社評稱，對中澳關係來說，這是具指標意義的重要訪問，尤其在大陸「兩會」剛結束之際，王毅前往澳洲訪問，展現出中方願意繼續推進兩國關係邁向新高度的正面態度，是今後中澳關係的重要開篇。

從正面看，北京很可能在未來數周內取消對澳洲葡萄酒的高關稅，中澳經貿關係可望加溫，但中澳雙方仍在許多議題上有所分歧，成為雙邊關係的重大挑戰。

例如上述環球時報社評提到，在對北京政策上，澳洲還有不少「糾偏」工作需要做，例如停止以國家安全為由，阻撓甚至破壞中企在當地進行併購、投資等經貿活動。

從坎培拉立場言，有分析認為，在推動雙邊關係回穩過程中，隨著南太平洋地區安全形勢複雜化、澳英美三方安全夥伴（ＡＵＫＵＳ）影響擴大化，如何平衡好「務實合作」與「安全議程」的比重，將是對紐澳的考驗。此外諸如澳洲華裔作家楊恒均日前遭中方法院判處死緩等人權議題，也是中澳關係改善過程中無法迴避的問題。

黃英賢日前就坦言，澳洲作為一個中等大國，在安全無法讓步下，如何應對與中方的分歧，可能不是幾場對話就能解決的事。

北京 澳洲 王毅

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