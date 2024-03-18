聽新聞
test
0:00 / 0:00
王毅訪紐澳 人權分歧成挑戰
中國大陸外交部長王毅昨天啟程出訪紐西蘭和澳洲，成為近七年來訪問澳洲層級最高的中方官員，被視為中澳關係回暖的具體表現。然而中澳在區域安全、人權議題仍存在相當分歧，王毅此訪除了帶來經貿利多，能夠多大程度消除西方世界疑慮，仍待觀察。
王毅十七至廿一日應邀訪問紐西蘭和澳洲，預計廿日抵達坎培拉，將與澳洲外長黃英賢舉行中澳外交與戰略對話。
大陸官方環球時報社評稱，對中澳關係來說，這是具指標意義的重要訪問，尤其在大陸「兩會」剛結束之際，王毅前往澳洲訪問，展現出中方願意繼續推進兩國關係邁向新高度的正面態度，是今後中澳關係的重要開篇。
從正面看，北京很可能在未來數周內取消對澳洲葡萄酒的高關稅，中澳經貿關係可望加溫，但中澳雙方仍在許多議題上有所分歧，成為雙邊關係的重大挑戰。
例如上述環球時報社評提到，在對北京政策上，澳洲還有不少「糾偏」工作需要做，例如停止以國家安全為由，阻撓甚至破壞中企在當地進行併購、投資等經貿活動。
從坎培拉立場言，有分析認為，在推動雙邊關係回穩過程中，隨著南太平洋地區安全形勢複雜化、澳英美三方安全夥伴（ＡＵＫＵＳ）影響擴大化，如何平衡好「務實合作」與「安全議程」的比重，將是對紐澳的考驗。此外諸如澳洲華裔作家楊恒均日前遭中方法院判處死緩等人權議題，也是中澳關係改善過程中無法迴避的問題。
黃英賢日前就坦言，澳洲作為一個中等大國，在安全無法讓步下，如何應對與中方的分歧，可能不是幾場對話就能解決的事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言