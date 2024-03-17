新進展！大陸「鵲橋二號」任務星箭組合體轉運至發射區

大陸近年持續擴大太空發展，其中，探月工程再有新進度。大陸國家航天局指出，3月17日，探月工程四期鵲橋二號中繼星和長征八號遙三運載火箭在中國文昌航天發射場完成技術區相關工作，星箭組合體垂直轉運至發射區，並透露該任務星箭組合體計畫將於近日擇機實施發射。

據新華社報導，鵲橋二號中繼星、長征八號遙三運載火箭於2月運抵發射場後，陸續完成組裝、測試等各項準備。17日上午8時10分許，承載長征八號遙三運載火箭的活動發射平台，緩緩駛出發射場垂直測試廠房，將星箭組合體安全轉運至發射區。

大陸國家航天局透露，在上述安排下，後續在完成火箭功能檢查、聯合測試工作和推進劑加註後，將擇機實施發射。

據IT之家此前消息指出，「鵲橋二號」將建立對地中繼通訊鏈路，實現月面探測器和地面站之間的通訊，為嫦娥四號、嫦娥六號、嫦娥七號和嫦娥八號等四次任務提供中繼支持。

據了解，長征八號運載火箭作為大陸航天新一代主力中型火箭，採用綠色環保液體推進劑，按照模組化組合的思路進行研製，於2020年進行首飛，填補大陸3至5噸太陽同步軌道運載能力的空白。

此外，據中國航太科技集團科學技術委員會官方科普微博給出的部分數據，鵲橋二號中繼星重約1.2噸，天線長度約4.2公尺，設計壽命為8年，攜帶極紫外相機、陣列中性原子成像儀、地月VLBI 試驗系統。

數據顯示，相較於嫦娥四號的中繼星「鵲橋」，即將發射的鵲橋二號中繼星在整體水平和能力上將有更大提升，為嫦娥六號在月球背面進行月球樣品採集任務提供通訊支持。

另，據「文昌航太文化旅遊」微信公眾號消息，由於嫦娥六號著陸點位於月球的背面，受到月球的遮擋，它無法直接與地球之間通信，因此需要鵲橋二號來轉發，為嫦娥六號在月球背面進行樣本採集任務提供重要的通信支援。而鵲橋二號的任務還包括構建大陸深空網路系統以及推動大陸月球基地的建設。