快訊

棒球／先知是你！台灣球迷7年前曾和「谷嫂」田中真美子合照 網友笑：大谷輸了！

有助減少發炎、降低膽固醇 6種香料富含抗氧化劑有利心臟健康

聽新聞
test
0:00 / 0:00

回到最初！陸駐斐濟大使：中斐警務合作已重回正軌

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國駐斐濟大使館17日表示，中斐警務合作已重回正軌，斐濟決定維持與中國的警務合作協議。（圖／取自中共駐斐濟大使館微信公眾號）
中國駐斐濟大使館17日表示，中斐警務合作已重回正軌，斐濟決定維持與中國的警務合作協議。（圖／取自中共駐斐濟大使館微信公眾號）

去年年初，太平洋島國斐濟因兩國民主和司法制度不同而叫停2011年與中國大陸簽署的警務合作協議。不過，在經歷一年左右的審查後，大陸官媒中央廣播電視總台17日報導，中國駐斐濟大使館表示，中斐警務合作已重回正軌，斐濟決定維持與中國的警務合作協議。

英國衛報日前曾報導，斐濟內政部長蒂科杜阿杜阿表示，在經歷一年左右的審查後，斐濟決定「繼續維持與中國的警務合作協議」。斐濟會繼續與中國在情報交流、警察培訓與交流、設備供應等方面合作，「兩國將決定未來如何執行協議。」

針對中國國家安全人員是否會重返斐濟，斐濟內政部長皮奧表示，未來兩國將共同決定要如何執行，但目前斐濟警察部隊裡沒有中國警員。

環球時報指，斐濟與中國於2011年簽署警務合作諒解備忘錄，允許斐濟警察在中國接受培訓，中國也可派遣警察前往斐濟進行交流。同時，中國也向斐濟提供無人機等高科技設備。

然而，在去年1月，斐濟總理蘭布卡卻稱，由於斐濟的價值觀和司法制度與中國不同，他對這份警務合作諒解備忘錄有「擔憂」，斐濟正在進行審查，並考慮是否徹底取消。

對此，山東大學教授于鐳表示，太平洋島國需要平等、實用的警務合作。美國、澳洲等國也曾與島國進行警務合作，但他們關注的重點在於如何加強對當地軍警和政府的控制。而中國與島國的合作則著重於提升執法和打擊犯罪的能力，「從不干涉內政」。

于鐳稱，這些合作受到當地社會「高度評價」，卻不被美澳等國所樂見，主要是由於在與中國合作後，島國有了對比，「無論在技術上還是民心上，現在島民都更傾向於與中國合作」。

報導提到，近年來，中國與斐濟等南太島國的關係日益密切，多個重大工業生產項目、基礎設施和民生工程建設得到中國的支持和幫助。而斐濟日前才與中國簽署一項協議，預計將對該國第二大島瓦努阿島投資3億美元進行道路升級。

報導稱，由於中國在南太地區存在的提升也引發美國的關注甚至「焦慮」。美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）近日稱，美國將「立即」在瓦努阿圖開設大使館，並透露正努力獲得另一太平洋島國吉里巴斯議會的批准，同樣要在該國開設使館。他重申，太平洋島國與中國達成警務合作協議是有「危險性」的。

對此，于鐳認為，美國的拉攏很難影響南太島國加強與中國的進一步合作。他以斐濟為例，現任總理拉布卡上台前是美國支持的反對黨人物，受西方宣傳影響對中國不了解。「但時間稍長，他已看明白與中國合作有利於本國長期利益。」

斐濟 美國 警察

延伸閱讀

居然不是Tesla Model Y! 美國和歐洲個人購車銷售冠軍是誰?

川普放狠話！嗆如當選總統對所有進口車課100%稅，中國車休想進美國

路透：馬斯克SpaceX正為美情報單位打造新間諜衛星網

FTX創辦人遭求刑50年 檢方：美國史上最大金融詐欺

相關新聞

陸海警船 連日駛入我禁限制水域

中國大陸海警船連續二天駛入金門禁限制水域！海巡署指出，大陸四艘海警船十六日上午八時五十四分，再度編隊航入我金門禁限制水域...

習近平5月訪法？ 可能談俄烏、貿易問題

彭博新聞報導，大陸國家主席習近平有望五月間訪問法國，出席中法慶祝建交六十周年的重大活動安排。法國總統馬克宏已經計畫在巴黎...

兩岸觀策／不只消費降級 小粉紅「愛國」也降級

最近中國大陸熱門話題除了台灣電影「周處除三害」席捲各地外，就屬大陸首富、農夫山泉創辦人鍾睒睒遭到「網暴」，甚至累及母親。...

回到最初！陸駐斐濟大使：中斐警務合作已重回正軌

去年年初，太平洋島國斐濟因兩國民主和司法制度不同而叫停2011年與中國大陸簽署的警務合作協議。不過，在經歷一年左右的審查...

劉德華親自祝你生日快樂？ 大陸深偽影片商業化 只要花數百元

AI（人工智慧）時代來襲，如何有效監管和打擊AI「深度偽造」詐騙，在中國大陸正成為民眾關注的一項重要議題。3月1日深夜，劉德華電影公司映藝娛樂發布了「針對華仔俱樂部網站及相關小紅書帳號」 嚴正聲明和關於AI合成聲音，侵權事件的嚴正聲明，鄭重提醒各界人士提高警惕，避免落入AI語音合成技術騙局。

王毅訪紐澳 葡萄酒關稅成焦點

中國大陸外長王毅今天出訪紐西蘭、澳洲，期間與澳洲外長黃英賢舉行第七輪中澳外交與戰略對話，被視為中澳關係走向和緩的最新跡象...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。