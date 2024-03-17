回到最初！陸駐斐濟大使：中斐警務合作已重回正軌

去年年初，太平洋島國斐濟因兩國民主和司法制度不同而叫停2011年與中國大陸簽署的警務合作協議。不過，在經歷一年左右的審查後，大陸官媒中央廣播電視總台17日報導，中國駐斐濟大使館表示，中斐警務合作已重回正軌，斐濟決定維持與中國的警務合作協議。

英國衛報日前曾報導，斐濟內政部長蒂科杜阿杜阿表示，在經歷一年左右的審查後，斐濟決定「繼續維持與中國的警務合作協議」。斐濟會繼續與中國在情報交流、警察培訓與交流、設備供應等方面合作，「兩國將決定未來如何執行協議。」

針對中國國家安全人員是否會重返斐濟，斐濟內政部長皮奧表示，未來兩國將共同決定要如何執行，但目前斐濟警察部隊裡沒有中國警員。

環球時報指，斐濟與中國於2011年簽署警務合作諒解備忘錄，允許斐濟警察在中國接受培訓，中國也可派遣警察前往斐濟進行交流。同時，中國也向斐濟提供無人機等高科技設備。

然而，在去年1月，斐濟總理蘭布卡卻稱，由於斐濟的價值觀和司法制度與中國不同，他對這份警務合作諒解備忘錄有「擔憂」，斐濟正在進行審查，並考慮是否徹底取消。

對此，山東大學教授于鐳表示，太平洋島國需要平等、實用的警務合作。美國、澳洲等國也曾與島國進行警務合作，但他們關注的重點在於如何加強對當地軍警和政府的控制。而中國與島國的合作則著重於提升執法和打擊犯罪的能力，「從不干涉內政」。

于鐳稱，這些合作受到當地社會「高度評價」，卻不被美澳等國所樂見，主要是由於在與中國合作後，島國有了對比，「無論在技術上還是民心上，現在島民都更傾向於與中國合作」。

報導提到，近年來，中國與斐濟等南太島國的關係日益密切，多個重大工業生產項目、基礎設施和民生工程建設得到中國的支持和幫助。而斐濟日前才與中國簽署一項協議，預計將對該國第二大島瓦努阿島投資3億美元進行道路升級。

報導稱，由於中國在南太地區存在的提升也引發美國的關注甚至「焦慮」。美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）近日稱，美國將「立即」在瓦努阿圖開設大使館，並透露正努力獲得另一太平洋島國吉里巴斯議會的批准，同樣要在該國開設使館。他重申，太平洋島國與中國達成警務合作協議是有「危險性」的。

對此，于鐳認為，美國的拉攏很難影響南太島國加強與中國的進一步合作。他以斐濟為例，現任總理拉布卡上台前是美國支持的反對黨人物，受西方宣傳影響對中國不了解。「但時間稍長，他已看明白與中國合作有利於本國長期利益。」