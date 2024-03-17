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「中植系」爆雷！ 陸官方：對其高管採刑事強制措施

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中植集團位於北京的辦公大樓。 圖／路透社
中植集團位於北京的辦公大樓。 圖／路透社

大陸大型資產管理公司「中植系」集團因嚴重資不抵債，去年遭立案調查。北京市警方16日通報，稱前期依法對「中植系」所屬財富公司涉嫌違法犯罪立案偵查，目前已對公司高管等主要涉案犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施，案件偵辦和追贓挽損工作正在全力進行中。這也是中植集團今年初聲請破產後，大陸官方針對房企業最新一波清算行動。

據北京朝陽公安微信公眾號「平安北京朝陽」消息，北京朝陽分局表示，為查清案件事實、依法打擊犯罪、挽回群眾損失，促請尚未報案的投資人，依照「平安北京朝陽」2023年11月25日《狀況通報》中公布的報案方式，履行報案程序，透過法律途徑維護自身權益。

朝陽分局還稱，促請涉案公司其他相關人員，主動配合警方調查取證，積極退繳違法所得，對主動退繳、認罪悔罪的，可依法從輕或減輕處罰。退繳人員本身可前往銀行營業據點辦理匯款業務，並如實填寫、仔細核對個人資料。「高晟財富控股集團有限公司」為本案唯一退繳贓物款專用帳戶，退繳人員需謹防上當被騙。

界面新聞指出，「中植系」金融產品於去（2023）年中出現大面積停兌風波，北京朝陽分局隨之迅速對「中植」系所屬財富公司進行了立案調查。同時，上述公告也是繼去年11月之後，平安北京朝陽官微第二次通報「中植」系所屬財富公司的案件進展。

此前，平安北京朝陽分局在去年11月25日曾通報稱，北京市公安局朝陽分局已依法對「中植系」所屬財富公司涉嫌違法犯罪立案偵查，目前已對公司高層等主要涉案犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施，案件偵辦及追贓物工作正全力進行中。

同時，為全面查清案情、全力追贓挽損，朝陽分局提示投資人，可透過「網上/郵寄/實地」三種方式進行報案登記，積極配合警方調查取證，透過法律途徑維護自身權益。

此前，中植集團才向投資者發布公開信承認集團出險，表示集團已嚴重「資不抵債」，按照中介機構模擬合併口徑測算集團總資產帳面金額約人民幣2,000億元，但剔除保證金後相關負債本息規模約4,200億至4,600億元，集團有重大持續經營風險。

公開資料顯示，北京市第一中級人民法院於1月5日正式受理中植企業集團向法院申請破產清算；1月26日指定北京大成律師事務所為該案管理人。而在中植企業集團近期於2月2日也正式對外發布《中植企業集團有限公司債權申報公告及操作指引》。

據了解，中植集團是大陸第一大民營金融集團，創立於1995年，旗下有四家財富管理公司，分別是恒天、新湖、大唐和高晟。

公安 北京 財富

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