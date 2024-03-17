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王毅訪紐澳 葡萄酒關稅成焦點

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
王毅(右)去年11月在北京會見澳洲外長黃英賢。(新華社)
王毅(右)去年11月在北京會見澳洲外長黃英賢。(新華社)

中國大陸外長王毅今天出訪紐西蘭、澳洲，期間與澳洲外長黃英賢舉行第七輪中澳外交與戰略對話，被視為中澳關係走向和緩的最新跡象。值得一提的是，大陸對進口的澳洲葡萄酒近三年懲罰性關稅是否解除備受矚目。澳洲總理艾班尼斯十六日表示，他預計大陸將在近期作出開放葡萄酒市場的決定，他將在下周與王毅會面時討論此事。

路透報導，艾班尼斯表示，下周澳方將在坎培拉接待王毅，「我期待與王外交部長進行進一步討論（葡萄酒關稅一事）」。他還說，他預計大陸將在未來幾周內做出開放葡萄酒市場的決定，並稱這對兩國來說是「雙贏」。

艾班尼斯表示，對話會帶來理解，並為澳中兩國帶來利益。澳洲將從消除這些障礙帶來的經濟活動中受益。

大陸對澳洲葡萄酒已實施近三年的懲罰性關稅，目前正進入複查程序。大陸駐澳洲大使肖千十一日透露，大陸對澳葡萄酒關稅審查進展順利，「事情正在沿著正確的軌道、正確的方向發展」，但未證實澳洲政府所稱，爭端會在近日解決。

大陸商務部發言人何亞東十四日在例行記者會上也未鬆口。他表示，將在綜合考慮各方評論意見的基礎上，依法依調查程序作出最終的複審裁決。

大陸在新冠疫情爆發之前是澳洲最大的葡萄酒出口市場，出口額高達十二億澳元（約新台幣二四六億元），但二○二○年後中澳關係降至冰點，大陸對澳洲多項商品實施進口限制，直到去年五月澳洲工黨政府上台之後，兩國關係才逐步解凍。

大陸商務部於二○二一年三月認定澳洲進口葡萄酒存在傾銷行為，隨即對澳洲葡萄酒徵收高達百分之二一八點四的反傾銷稅，為期五年。去年十月，中澳雙方宣布就解決ＷＴＯ爭端達成共識，澳洲暫停向ＷＴＯ提出申訴，大陸商務部隔月則宣布就澳洲葡萄酒反傾銷稅展開複查。

澳洲總理艾班尼斯表示，他預計大陸將在近期作出開放葡萄酒市場的決定，他將在下周與中國外長王毅會面時討論此事。（路透）
澳洲總理艾班尼斯表示，他預計大陸將在近期作出開放葡萄酒市場的決定，他將在下周與中國外長王毅會面時討論此事。（路透）

澳洲 王毅 葡萄酒 關稅

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