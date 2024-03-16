談全面從嚴治黨 習近平：目的不是讓人畏首畏尾暮氣沉沉

中共總書記習近平上任後加大懲治政治腐敗，他近日在中共黨刊「求是」雜誌刊文表示，全面從嚴治黨目的不是要把人管死，讓人畏首畏尾，搞成暮氣沉沉、無所作為的一潭死水，而是透過明方向、立規矩、正風氣、強免疫，營造良好的政治生態。

新華社報導，習近平近日在「求是」雜誌發表重要文章「時刻保持解決大黨獨有難題的清醒和堅定，把黨的偉大自我革命進行到底」，文章指出，治國必先治黨，黨興才能國強，眼下中共正面臨治黨治國的幾個難題，需要進一步研究解決。

文章指出難題包含，如何始終不忘初心、牢記使命；如何始終統一思想、統一意志、統一行動；如何始終具備強大的執政能力和領導水平；如何始終保持幹事創業精神狀態；如何始終能夠及時發現並解決自身存在的問題；如何始終保持風清氣正的政治生態。

文章表示，一定要把全面從嚴治黨作為黨的長期戰略、永恆課題，把黨的偉大自我革命進行到底。必須牢記「三個務必」、實踐黨的宗旨作為根本指向，把從嚴管理監督和鼓勵擔當作為高度統一起來，從而鍛造更為堅強的領導力量，凝聚更為廣泛的奮鬥力量。

文章強調，「全面從嚴治黨的目的不是要把人管死，讓人瞻前顧後、畏首畏尾，搞成暮氣沉沉、無所作為的一潭死水，而是要透過明方向、立規矩、正風氣、強免疫，營造積極健康、幹事創業的政治生態和良好環境」。

文章表示，要不斷探索完善全面從嚴治黨的有效舉措，堅持「三個區分開來」，堅持嚴管和厚愛結合、激勵和約束並重。