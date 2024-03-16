陸船翻覆滿月之際 福建海警船闖金門禁限水域

中國大陸福建海警昨再度以艦艇編隊方式到金門水域開展「執法巡查」，並進入金門南面海域的我方禁止限制水域。大陸國台辦對此強調堅決支持其海警部門在金門近海執法巡查，並再就漁船案點名批評民進黨政府，重申陸方保留採取進一步措施權利。

陸稱執法巡查 批民進黨政府

大陸再度強硬表態，不僅是二月十四日陸船金門翻覆滿月之際，也是近日兩岸聯合在金、馬水域搜救兩艘大陸漁船落水漁民之際，展現先前大陸就漁船翻覆案的堅定立場。

大陸海警局微信公眾號昨宣稱，十五日福建海警在金門近海依法開展執法巡查，強調這是為維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，並重申將持續加強執法巡查。

福建海警並首度附上地圖，顯示海警船在金門南面海域、距金門島約三點二浬到三浬距離行動，依我方畫設的大金門島南方水域限制線八千至一萬公尺，禁止線八千公尺，顯示陸海警船進入金門禁止限制水域內航行。

大陸央視旗下新媒體「玉淵譚天」昨晚公布大陸海警巡航影片，過程中大陸海警向前方疑似我方海巡艦艇喊話：「我是中國海警，請通報你船，出發港、目的港，和來此海域目的。」畫面並播出疑似我方的海巡艦艇。

四艘集結航入 海巡驅離監控

海巡署第十二巡防區雷達昨發現四艘陸海警船集結航入禁限制水域後，金門海巡隊海巡艇即全程嚴密伴航、廣播驅離與監控，直到海警船駛出禁限制水域。

昨福建海警公布再到金門水域巡查後，大陸國台辦發言人陳斌華隨即聲明，台灣是中國一部分，大陸海警部門在金門近海開展執法巡查，是維護相關海域作業秩序正當之舉。

陳斌華重申，大陸對民進黨當局無視大陸漁民生命財產安全、傷害兩岸同胞感情的粗暴行徑絕不容忍、絕不姑息，並要求民進黨當局盡快給遇難家屬和兩岸同胞交代，一切後果由民進黨當局承擔。他昨也就陸漁船「閩連漁六○九一一」一船員十四日在馬祖水域落海後，兩岸同步救援，肯定此事展現馬祖與大陸連江縣兩地同胞守望相助手足情誼。

除閩連漁六○九一一漁船案，另一艘陸籍漁船「閩龍漁六一二二二」十四日在金門東碇島水域沉沒，截至昨晚，兩岸持續合作搜尋船上兩名失蹤者。

我知情官員：紅會模式解僵局

針對金廈水域爭端協商卡關，知情官員建議，民進黨執政下，兩岸官方進行談判難度不低，但雙方過去針對特定議題，由政府主導、民間協助的公協會、紅會等「民間模式」行之有年，如今兩岸都應屏除政治干擾，「運用過去的智慧」化解僵局。