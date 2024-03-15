美駐北京大使低調訪港後表態關切23條立法 陸批妄議

在香港加速審議基本法23條立法之際，美國駐北京大使伯恩斯11至12日低調訪港，並在14日接受媒體訪問時表示，華府對港府基本法23條立法有嚴重關切，包括言論和集會自由，及抱持不同政見的權利，會留意未來幾星期的發展。對此，大陸外交部駐港公署15日對伯恩斯「妄議」表示強烈不滿和堅決反對，敦促美方立即停止拙劣的政治表演。

大陸外交部駐港公署15日透過聲明，針對伯恩斯在媒體「妄議」基本法第23條立法，以及美國國會相關機構和個別議員「攻擊抹黑特區立法，詆毀香港人權法治，鼓譟通過涉港制裁法案，粗暴干涉香港事務」作出回應。

聲明表示，維護國家安全是各國通例，西方國家在維護國家安全方面均建立了完善的法律制度和執行機制。對於那些危害國家安全的極少數人，基本法23條立法是高懸的利劍；對於絕大多數香港居民和外來投資者，這部法律是保障其權利和自由、財產和投資的「守護神」。

聲明批評，美方對本國安全法網嚴密、刑罰嚴苛的客觀事實置若罔聞、諱莫如深，卻在香港履行國安立法憲制責任上指手畫腳、說三道四。

聲明抨擊，一些美議員政客對美國侵犯人權、限制言論自由的斑斑劣跡熟視無睹、裝聾作啞，卻不遺餘力地以「破壞法治」、「跨國鎮壓」給別人潑髒水、貼標籤，還動輒叫囂制裁施壓，這充分揭露他們赤裸裸的虛偽雙標、狹隘頑固的意識形態偏見、根深蒂固的霸權思維和強盜邏輯。

聲明表示，美方叫囂制裁、禍亂香港的可恥圖謀注定不會得逞。任何外部干預和謳詐都動搖不了特區堅定維護「一國兩制」和國家安全的決心，動搖不了香港的法治基礎和國際社會對香港法治的信心。敦促美方立即停止對香港事務的政治操弄和干預破壞。