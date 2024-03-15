陸船翻覆釀2死案今「五七法會」 海巡署副署長盼重啟協商

214陸船翻覆釀2死事發31天，海巡署今天在金門殯葬所為死亡的于姓與來姓漁工辦「五七」法會，副署長許靜芝率領幹部祭奠並表示，希望2名罹難者能早登極樂，庇佑雙方盡快恢復協商，死者也能早日落葉歸根。記者詢問何時會再展開第二階段協商，許表示，目前還沒有進一步的消息。

許靜芝今天上午帶領多位海巡幹部到金門殯葬所祭拜，他受訪時表示，今天是2位不幸罹難漁民的「五七」法會，該署按習俗辦理法會也是希望能在整起事件的過程中，展現出的最大誠意、與人道關懷，希望2名亡者在西方極樂世界，能保佑他們的家人與子孫一切平安、順利。

許靜芝也提到，希望此事件能圓滿落幕，亡靈能早日落葉歸根，並期盼雙方能摒棄成見與差異，盡早回歸到協商的機制，給家屬最大的關懷與幫助。

許靜芝透露，此行的另一項目的，就是來關心昨日清晨發生於東碇島附近海域的大陸漁船沉船搜救事宜，署長周美伍指派他在第一線掌握搜救進度與狀況，投入最大資源，為兩岸共同搜救合作做示範。