回應月初中菲船隻仁愛礁碰撞 陸國防部：菲方危險碰瓷
中菲船隻3月初在南海仁愛礁周邊海域再度發生船隻碰撞，且大陸海警朝菲船發射水砲，造成菲方人員受傷，事後雙方各執一詞，南海局勢持續升溫。大陸國防部15日批評菲方搞危險「碰瓷」，要求菲方立即停止採取任何可能導致爭議擴大化、局勢複雜化的挑釁舉動，同時奉勸「某些域外國家」停止慫恿支持菲方侵權冒險的言行，不要成為南海的攪局者。
大陸國防部發言人張曉剛15日下午就近期涉軍問題於官網發布消息。針對本月5日中菲船隻仁愛礁海域碰撞事故，張曉剛稱侵權行為違法的是菲方、背諾妄為的是菲方、弄虛作假的也是菲方。
他指出，根據國際條約，包括仁愛礁在內的南沙島礁從不在菲領土範圍內，且菲方違反《國際海上避碰規則》搞危險「碰瓷」，違背雙方透過談判協商管控分歧的共識，嚴重違反《南海各方行為宣言》精神。
他又指，菲方打著運補生活物資的幌子，不僅夾帶建築材料，還搭載記者擺拍，近來少數菲軍官員不惜「賣慘」騙同情，這是在自欺欺人，戲演得再多也不會有人相信。
張曉剛還特別提到，「一些域外大國」罔顧事實，為菲站台背書、挑事生非，妄想攪亂地區局勢，這種以菲為棋、謀求私利的行為不得人心，與地區國家謀和平、求發展的共同意願背道而馳。
張曉剛重申中國對仁愛礁擁有無可爭辯的主權，並強調中國將採取一切必要措施，堅決捍衛領土主權和海洋權益，堅定維護南海地區和平穩定。
另，針對印軍近來在中印邊境新部署1萬兵力，張曉剛表示，目前中印邊境局勢整體穩定，雙方透過外交和軍事管道，就解決彼此關切的邊境現地問題保持有效溝通。但他指出，印方有關舉動有悖於雙方為緩和邊境局勢所做的努力，不利於維護邊境地區和平與安寧。
而對於日本2024財年防衛預算約7.9兆日圓（約525億美元），創歷史最高紀錄，張曉剛指出，中方敦促日方切實尊重週邊鄰國的安全關切，深刻反省侵略歷史，堅持走和平發展道路，以免進一步失信於亞洲鄰國和國際社會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言