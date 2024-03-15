回應月初中菲船隻仁愛礁碰撞 陸國防部：菲方危險碰瓷

中菲船隻3月初在南海仁愛礁周邊海域再度發生船隻碰撞，且大陸海警朝菲船發射水砲，造成菲方人員受傷，事後雙方各執一詞，南海局勢持續升溫。大陸國防部15日批評菲方搞危險「碰瓷」，要求菲方立即停止採取任何可能導致爭議擴大化、局勢複雜化的挑釁舉動，同時奉勸「某些域外國家」停止慫恿支持菲方侵權冒險的言行，不要成為南海的攪局者。

大陸國防部發言人張曉剛15日下午就近期涉軍問題於官網發布消息。針對本月5日中菲船隻仁愛礁海域碰撞事故，張曉剛稱侵權行為違法的是菲方、背諾妄為的是菲方、弄虛作假的也是菲方。

他指出，根據國際條約，包括仁愛礁在內的南沙島礁從不在菲領土範圍內，且菲方違反《國際海上避碰規則》搞危險「碰瓷」，違背雙方透過談判協商管控分歧的共識，嚴重違反《南海各方行為宣言》精神。

他又指，菲方打著運補生活物資的幌子，不僅夾帶建築材料，還搭載記者擺拍，近來少數菲軍官員不惜「賣慘」騙同情，這是在自欺欺人，戲演得再多也不會有人相信。

張曉剛還特別提到，「一些域外大國」罔顧事實，為菲站台背書、挑事生非，妄想攪亂地區局勢，這種以菲為棋、謀求私利的行為不得人心，與地區國家謀和平、求發展的共同意願背道而馳。

張曉剛重申中國對仁愛礁擁有無可爭辯的主權，並強調中國將採取一切必要措施，堅決捍衛領土主權和海洋權益，堅定維護南海地區和平穩定。

另，針對印軍近來在中印邊境新部署1萬兵力，張曉剛表示，目前中印邊境局勢整體穩定，雙方透過外交和軍事管道，就解決彼此關切的邊境現地問題保持有效溝通。但他指出，印方有關舉動有悖於雙方為緩和邊境局勢所做的努力，不利於維護邊境地區和平與安寧。