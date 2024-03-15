斡旋以巴局勢？陸外交部派大使訪以色列、巴勒斯坦

大陸外交部近日派出中國政府歐亞事務特別代表李輝，就俄烏戰爭展開第二輪穿梭外交，而面對未解的以巴局勢，似正複製相同模式，派出大使訪問有關國家，就加薩衝突交換意見。據大陸外交部網站消息，外交部大使王克儉10日至14日已分別訪問埃及、巴勒斯坦與以色列，並會見阿拉伯國家聯盟官員。

王克儉14日訪問以色列，會見以色列外交部副總司長、政策研究中心主任費因梅瑟，負責亞太事務的代理副總司長沙格瑞，就中以關係、加沙衝突等交換了意見。

據大陸外交部發布，王克儉表示，加薩衝突已對巴以雙方造成嚴重傷亡和財產損失，當務之急是全面停火止戰、保障人道援助，切實保護平民，在「兩國方案」基礎上實現巴勒斯坦問題政治解決，實現以色列和巴勒斯坦兩國和平共存。以方則介紹了在加薩衝突問題上的立場和關切。

王克儉13日到訪巴勒斯坦，分別會見巴勒斯坦外交部長馬立基、總統外交事務顧問麥吉迪，就中巴關係、加薩衝突等交換了意見。

據大陸外交部發布，王克儉表示，「目前加薩衝突持續延遲，人道局勢極為嚴峻，中方對此深表擔憂」。中國將繼續同國際社會一道，推動盡快平息戰火，為推動巴勒斯坦問題在「兩國方案」基礎上實現全面、公正、持久解決作出不懈努力。

巴方表示，中國堅定站在巴勒斯坦人民這邊，為緩和加薩衝突作出大量努力，並向加薩提供多批人道援助。巴方對此深表感謝，「期待中方為緩和衝突、解決巴勒斯坦問題發揮更大作用」。

更早前，王克儉11日訪問了埃及，同埃及外交部巴勒斯坦事務司長賈拉勒會談，雙方重點就加薩衝突交換了意見。王克儉表示，本輪巴以衝突已延宕了5個多月，造成嚴重人道危機，負面外溢影響持續顯現。中方願繼續與包括埃及在內的廣大阿拉伯、伊斯蘭國家一道，推動停火止戰，確保人道救援。