斡旋以巴局勢？陸外交部派大使訪以色列、巴勒斯坦
大陸外交部近日派出中國政府歐亞事務特別代表李輝，就俄烏戰爭展開第二輪穿梭外交，而面對未解的以巴局勢，似正複製相同模式，派出大使訪問有關國家，就加薩衝突交換意見。據大陸外交部網站消息，外交部大使王克儉10日至14日已分別訪問埃及、巴勒斯坦與以色列，並會見阿拉伯國家聯盟官員。
王克儉14日訪問以色列，會見以色列外交部副總司長、政策研究中心主任費因梅瑟，負責亞太事務的代理副總司長沙格瑞，就中以關係、加沙衝突等交換了意見。
據大陸外交部發布，王克儉表示，加薩衝突已對巴以雙方造成嚴重傷亡和財產損失，當務之急是全面停火止戰、保障人道援助，切實保護平民，在「兩國方案」基礎上實現巴勒斯坦問題政治解決，實現以色列和巴勒斯坦兩國和平共存。以方則介紹了在加薩衝突問題上的立場和關切。
王克儉13日到訪巴勒斯坦，分別會見巴勒斯坦外交部長馬立基、總統外交事務顧問麥吉迪，就中巴關係、加薩衝突等交換了意見。
據大陸外交部發布，王克儉表示，「目前加薩衝突持續延遲，人道局勢極為嚴峻，中方對此深表擔憂」。中國將繼續同國際社會一道，推動盡快平息戰火，為推動巴勒斯坦問題在「兩國方案」基礎上實現全面、公正、持久解決作出不懈努力。
巴方表示，中國堅定站在巴勒斯坦人民這邊，為緩和加薩衝突作出大量努力，並向加薩提供多批人道援助。巴方對此深表感謝，「期待中方為緩和衝突、解決巴勒斯坦問題發揮更大作用」。
更早前，王克儉11日訪問了埃及，同埃及外交部巴勒斯坦事務司長賈拉勒會談，雙方重點就加薩衝突交換了意見。王克儉表示，本輪巴以衝突已延宕了5個多月，造成嚴重人道危機，負面外溢影響持續顯現。中方願繼續與包括埃及在內的廣大阿拉伯、伊斯蘭國家一道，推動停火止戰，確保人道救援。
王克儉10日在埃及與阿拉伯國家聯盟助理秘書長哈立德會面時也談及加薩衝突。另還談到，中方願與阿方全力落實首屆中阿峰會成果，以籌辦好中阿合作論壇第十屆部長會為契機，推動中阿關係和中阿集體合作不斷取得新進展。
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