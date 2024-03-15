港府轟報導惡毒 明報急致歉

香港立法會昨天完成二十三條國安立法草案和修正案的審議，港府保安局長強烈譴責香港明報昨天有關報導，指其「標題惡毒」，明報即時網上更正和道歉。

港府保安局局長鄧炳強昨天在審議時總結發言，強烈譴責香港明報十四日一篇有關二十三條立法的報導，指其誤導市民，有關報導的標題惡毒，令人覺得二十三條條例草案針對傳媒，並會將疑犯送往大陸受審，可能會影響市民，引起他們對二十三條立法的誤解。

鄧炳強說，合乎常理的人看完有關報導後，會誤以為二十三條立法有加強管理傳媒的條文，而當中部份罪行可送交大陸審理。他強調有關內容是「假的、錯的」，重申條例草案並沒有任何提及傳媒的部份，更不會針對傳媒，且所有本地的罪行都會在本港處理。

香港明報十四日A3版報導，有關標題為「二十三條修正案賦權特首行會享國安指令 涵加強管理傳媒，四條罪類可送交內地」。但明報在早上約十時半，在網上版登出更正及澄清，承認標題有誤，指對於有關標題並不準確、惹人誤會，深表歉意。