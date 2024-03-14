梅花短評：比危險更危險的事

CNN主持人美國知名作家札卡利亞（Fareed Zakaria）日前在CNN網站發表文章指出，幾年前《經濟學人》在封面上宣稱台灣是「地球上最危險的地方」，現在的台灣更危險了。

他指出，台灣危險的背景是中美之間不斷擴大的地緣政治競爭。中美之間的競爭是一個崛起的大國面對一個老牌大國的霸權之爭，用哈佛大學國際安全學者艾利森(Graham Allison)的話來說就是中美進入 「修昔底德陷阱」。

他認為中美也很難爆發全面戰爭，原因有三 : 一是美中經貿依賴密切；二是中國沒有對外輸出革命，並沒有企圖在意識形態上挑戰美國；三是美中都是核子大國，若是發生戰爭後果不堪設想。

即便如此，他認為美中還是會因為台灣引起衝突，因為統一是中國領導人一貫的目標，沒有誰可以承受失去台灣的歷史責任。

原本大陸的領導人一直自信時間站在大陸一邊，可以和平統一。可是台灣選出傾向台獨的領導人，讓中共開始動搖。將會讓這個島嶼面臨比前幾年《經濟學人》封面所說的全球最危險的地方，更加險惡的處境。

札卡利亞認為台灣問題要靠美中的「控管」而非「解決」。在他的文中提到台灣人只想維持現狀，但是台灣在美中處理台灣問題似乎沒有角色。

最近美國國務卿布林肯才在慕尼黑安全會議上說過，在國際體系中，如果你不上餐桌，就會變成菜單。當美中處理所謂台灣問題時，台灣上不了餐桌，就會是大國博弈的菜單。我們長久被民進黨教育只能抱美國大腿，親近日本哥哥，久而久之，忘記我們上餐桌的能力與意志，最後我們就只能是菜單。這才是比危險更危險的事。

梅花新聞網