美考慮擴大出口對華限制 陸駐菲使館：蠱惑盟友站隊

美國商務部長雷蒙多近日率團訪問菲律賓，期間談到，美國政府正持續評估是否有必要擴大對華出口限制，以阻止中國大陸取得先進電腦晶片及生產設備，增強軍事力量。對此，中國大陸駐菲律賓使館14日發布使館發言人「答記者問」抨擊，美代表團訪菲不專注菲美務實合作，卻大談安全問題，拉攏、蠱惑盟友站隊，共同遏制打壓中國技術發展。

中國大陸駐菲使館發言人說，美方對華實施半導體出口限制，不僅違反《關貿總協定》第1條規定的最惠國待遇原則、《技術性貿易壁壘協定》的相關規定，還違背市場規律，擾亂正常的貿易秩序，衝擊國際產供鏈穩定，是道地的經濟霸凌。

陸駐菲使館發言人認為，美國以「國家安全」為藉口限制對華出口晶片，但實際上有關舉措完全超出國家安全範疇，使普通民用晶片的正常貿易受阻。

陸駐菲使館發言人指出，美代表團訪菲不專注菲美務實合作，卻大談安全問題，拉攏、蠱惑盟友站隊，共同遏制打壓中國技術發展。「很多菲有識之士在問，美方是真心實意助菲解決發展問題嗎？」

陸駐菲使館發言人表示，美方應當立即停止將經貿科技問題政治化、工具化、武器化，更不應鼓動其盟友對華搞脫鉤斷鍊的行徑。 中國將採取一切必要措施，堅決維護自身正當權益。