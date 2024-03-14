快訊

2024白沙屯媽祖進香完整資訊！「粉紅超跑」日程、路線公開 住宿、穿著、行李、禁忌一次看

虐童案輿論怒火燒！孩子一定得請保母照顧怎麼辦？察覺可能是壞保母的10個跡象

家長該停止問孩子「開心嗎」 專家：檢視情緒反造成心理負擔

聽新聞
test
0:00 / 0:00

關係趨於緩和融洽？中國與北約昨進行第8次安全政策對話

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國與北約昨進行安全政策對話。圖為受檢閱的解放軍部隊／新華社資料照
中國與北約昨進行安全政策對話。圖為受檢閱的解放軍部隊／新華社資料照

據大陸國防部網站，昨3月13日，第8次中國—北約安全政策對話在北京舉行。不過，訊息內容非常簡短，只表示中央軍委國際軍事合作辦公室與北約國際軍事參謀部合作安全部領導共同主持對話。雙方就中國與北約防務交流、國際及區域情勢等共同關心的問題交換意見。

在此前兩天的3月11日，第14次中國—歐盟防務部門安全政策對話也在北京舉行，中央軍委國際軍事合作辦公室與歐盟對外行動署和平、安全與防務總司領導共同主持對話。雙方就中歐關係、中國與歐盟防務合作以及國際和區域情勢等共同關心的問題交換意見。

北約與中國之間的對話甚為罕見，並且甚為隱晦，特別是由中央軍委會作為中國一方的對話主體，因此似乎並未在每一次對話後都將訊息對外公開。據路透社，去年2月在布魯塞爾的北約總部，舉行了最後一輪此類會談。

但據大陸國防部去年訊息，中國國防部去年2月派出代表團赴歐洲各國與北約總部進行機制性對話磋商，雙方就國際與區域安全問題進行討論。時間在2月16日至25日之間，代表團分別赴匈牙利、德國，並最終在歐盟和北約總部舉行機制性對話磋商。但當時訊息並未表明是否是中國─北約的第7次安全政策對話。

因此這次突然發布雙方進行了第8次對話訊息，一方面似在表明北約與中國一直有溝通對話機制，另一方面似亦顯示雙方的關係較此前出現了更為緩和融洽的氛圍。

北約 國防部 歐盟

延伸閱讀

跟進挪威瑞典！丹麥擬2026起要求女性服義務役、役期延長至11個月

共軍與北約「安全政策對話」北京登場 討論地區形勢

因俄烏戰爭轉變立場 瑞典正式加入北約！北極地緣政治恐升溫

俄烏戰爭二周年／北約軍隊早在烏克蘭！馬克宏帶頭說實話

相關新聞

關係趨於緩和融洽？中國與北約昨進行第8次安全政策對話

據大陸國防部網站，昨3月13日，第8次中國—北約安全政策對話在北京舉行。不過，訊息內容非常簡短，只表示中央軍委國際軍事合...

河北燕郊爆炸案擴至7死 當地政府對粗暴攔阻媒體自責並致歉

大陸河北省河北廊坊三河市燕郊鎮迎賓路一棟建築昨突發爆炸，爆炸發生後震驚大陸媒體，許多大陸記者趕赴現場報導，但傳出遭到當地...

中國漫記／前首富死後現任被網暴 為何商業爭議變成民族情緒宣洩？

農夫山泉陷入親日風波，股價蒸發數百億人民幣。而作為中國首富的農夫山泉董事長鍾睒睒成為風口浪尖上的頭號目標。一個既有中國長年的反日情懷元素，卻又涉及前後任中國首富與商場恩怨的事件，揪住了14億人的中國絕大多數人心，意外成為在大陸兩會期間一道奇幻的風景線。

陸銀行賣金飾 跟銀樓搶生意 便宜但期望別太高

一般人買金幣、金條會去銀行，買金飾則會去銀樓（大陸稱「金店」）。春節後，隨著國際黃金價驚驚漲，「金價再創新高」、「年輕人開始熱衷買黃金」屢屢登上大陸網路熱搜，但近期一個新話題則是：「銀行賣金飾」。甚至有網友調侃道，「打敗金店的不是同行，是銀行！」

共軍派團訪南亞三國

中國大陸近來頻頻加強與周邊及友好國家的軍事互動。大陸國防部昨日公布，解放軍國際軍事合作代表團於本月四日至十三日訪問馬爾地...

伯恩斯低調訪港 港媒：不懷好意

在香港當局加速推進基本法廿三條立法之際，美國駐華大使伯恩斯十一日起低調地在香港展開了兩天的訪問行程。美國駐港澳總領館並未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。