關係趨於緩和融洽？中國與北約昨進行第8次安全政策對話

據大陸國防部網站，昨3月13日，第8次中國—北約安全政策對話在北京舉行。不過，訊息內容非常簡短，只表示中央軍委國際軍事合作辦公室與北約國際軍事參謀部合作安全部領導共同主持對話。雙方就中國與北約防務交流、國際及區域情勢等共同關心的問題交換意見。

在此前兩天的3月11日，第14次中國—歐盟防務部門安全政策對話也在北京舉行，中央軍委國際軍事合作辦公室與歐盟對外行動署和平、安全與防務總司領導共同主持對話。雙方就中歐關係、中國與歐盟防務合作以及國際和區域情勢等共同關心的問題交換意見。

北約與中國之間的對話甚為罕見，並且甚為隱晦，特別是由中央軍委會作為中國一方的對話主體，因此似乎並未在每一次對話後都將訊息對外公開。據路透社，去年2月在布魯塞爾的北約總部，舉行了最後一輪此類會談。

但據大陸國防部去年訊息，中國國防部去年2月派出代表團赴歐洲各國與北約總部進行機制性對話磋商，雙方就國際與區域安全問題進行討論。時間在2月16日至25日之間，代表團分別赴匈牙利、德國，並最終在歐盟和北約總部舉行機制性對話磋商。但當時訊息並未表明是否是中國─北約的第7次安全政策對話。

因此這次突然發布雙方進行了第8次對話訊息，一方面似在表明北約與中國一直有溝通對話機制，另一方面似亦顯示雙方的關係較此前出現了更為緩和融洽的氛圍。