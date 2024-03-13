習近平強調「新質生產力」 李強：為AI產業發展創造更寬鬆環境

在中共總書記習近平強調「新質生產力」下，大陸國務院總理李強13日在北京調研，他說，要為人工智慧產業發展創造更寬鬆的環境，勉勵企業加大科技投入，加速先進製程裝備研發，並稱要堅定信心、保持定力，瞄準世界先進水準，集中優勢資源，加強攻關協作，不斷取得新突破。

據央視新聞聯播，李強13日在北京調研，到北京市高階自動駕駛示範區創新營運中心、百度公司亦莊辦公區、北方華創科技集團有限公司、北京智源人工智慧研究院等地，並召開座談會。

李強說，要深入學習貫徹習近平在「全國兩會」期間的重要講話精神，認真落實兩會明確的各項任務，牢牢把握新一輪科技革命和產業變革趨勢，在推進科技創新和產業創新深度融合 中培育壯大新質生產力，加速塑造高品質發展新動能新優勢。

在調研過程中，李強要求，在標準制定、要素保障等方面加強支持力度，以自動駕駛技術迭代升級助力汽車產業發展與智慧城市建設。

他還說，要發揮大陸應用場景豐富的優勢，開放更多應用場景，加大制度供給，為人工智慧產業發展創造更寬鬆的環境，並勉勵企業進一步加大科技投入，加速先進製程裝備研發，更好牽引全產業鏈協同創新，強調要堅定信心、保持定力，瞄準世界先進水平，集中優勢資源，加強攻關協作，不斷取得新突破。

座談會上，李強聽取北京市新質生產力發展報告及相關企業負責人發言。他說，人工智慧是發展新質生產力的重要引擎，加強前瞻佈局，加速提升算力水準，推進演算法突破與資料開發使用，大力展開「人工智慧+」行動，更好賦能千行百業。

李強說，希望北京市能充分發揮優勢，在發展新質生產力上走在前列，起到示範帶動作用。