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劉五店航道協議不同調？陸國台辦批我方官員搞不清狀況
金廈水域爭端並未平息，日前有大陸清淤船行經金門禁限制水域，不同政府部門對次的理解與表態有所不同，對此大陸國台辦批評我方的一些官員、部門經常「搞不清楚狀況」。
12日立法院院會中，面對國民黨立委陳玉珍質詢，行政院長陳建仁、海委會主委管碧玲說陸船不可以進入禁限制水域清淤，不過陸委會主委邱太三則說雙方在劉五店航道有協議過，認可2015年的劉五店航道協議，但隨後海巡署又發文強調「挖泥船適用《兩岸條例》，不適用2015年公告」，不同部門的不同調受到關注。
國台辦發言人陳斌華13日上午就劉五店水道爭議，表示這讓他「很感慨」。他指出，「台灣的一些官員、一些部門經常搞不清狀況，搞不清歷史，搞不清自身的規定。前後矛盾，今是昨非，非常不專業」。
他還說，想問「聯合報」記者「有沒有被摸過臉，看看體溫？」
陳斌華強調，「只要看看台灣內部管理的文件，就能分辨他們的說法是錯還是對」。至於大陸清淤船出現在劉五店航道，他指出，這是在進行常規例行的航道疏浚作業，「台灣方面為什麼對這麼一個正常的作業如此大驚小怪，原因不言自明」。
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