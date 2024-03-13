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劉五店航道協議不同調？陸國台辦批我方官員搞不清狀況

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華13日就劉五店航道協議的解釋上爭議，批評我方一些官員「經常搞不清狀況，搞不清歷史」。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人陳斌華13日就劉五店航道協議的解釋上爭議，批評我方一些官員「經常搞不清狀況，搞不清歷史」。（記者廖士鋒／攝影）

金廈水域爭端並未平息，日前有大陸清淤船行經金門禁限制水域，不同政府部門對次的理解與表態有所不同，對此大陸國台辦批評我方的一些官員、部門經常「搞不清楚狀況」。

12日立法院院會中，面對國民黨立委陳玉珍質詢，行政院長陳建仁、海委會主委管碧玲說陸船不可以進入禁限制水域清淤，不過陸委會主委邱太三則說雙方在劉五店航道有協議過，認可2015年的劉五店航道協議，但隨後海巡署又發文強調「挖泥船適用《兩岸條例》，不適用2015年公告」，不同部門的不同調受到關注。

國台辦發言人陳斌華13日上午就劉五店水道爭議，表示這讓他「很感慨」。他指出，「台灣的一些官員、一些部門經常搞不清狀況，搞不清歷史，搞不清自身的規定。前後矛盾，今是昨非，非常不專業」。

他還說，想問「聯合報」記者「有沒有被摸過臉，看看體溫？」

陳斌華強調，「只要看看台灣內部管理的文件，就能分辨他們的說法是錯還是對」。至於大陸清淤船出現在劉五店航道，他指出，這是在進行常規例行的航道疏浚作業，「台灣方面為什麼對這麼一個正常的作業如此大驚小怪，原因不言自明」。

國台辦 海巡署 陳斌華

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