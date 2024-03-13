中國締結「互不先使用核武條約」 俄副外長：正研究這個提議

俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯外交部副部長里亞布科夫向俄新社記者表示，俄國認為，中國提出的締結互不先使用核武條約的想法很好，問題是，其他擁核國是否願意考慮該提議。

里亞布科夫說：「我方注意到，裁軍談判高級別會議期間所作出的相應聲明。中方並非首次提出此類想法，並已取得了一些發展。我們正在關注這個提議並進行研究。」

他指出，對俄羅斯而言很明顯，西方集體實行了不斷升級國際局勢的方針，且無視核子大國之間直接武裝衝突可能帶來的風險，在此情況下，上述想法很好。

里亞布科夫指出：「首先，我們向西方對手提出一個問題，他們是否願意認真考慮這種想法？」

去年8月，《不擴散核武條約》審議大會籌備會在維也納召開，中國外交部軍控司司長孫曉波在辯論中指出，在當今全球地緣衝突加劇、冷戰思維回潮的情況下，軍備競賽和核戰的風險顯著上升，《不擴散核武條約》正面臨嚴峻挑戰，中方呼籲擁核國家展開談判，以締結「互不首先使用核武條約」，共同推動核裁軍，維護條約權威、捍衛世界和平穩定。

今年2月26日，孫曉波再次在日內瓦裁軍談判高級別會議上發言，呼籲各方秉持人類命運共同體理念，推動國際軍控裁軍進程。他並再次提議，維護核裁軍共識，推動核裁軍進程。擁有最大核武庫的國家應繼續履行特殊、優先責任。核武國家應協商締結「互不先使用核武條約」或就此發表政治聲明。