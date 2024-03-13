陸專家：美欲藉巴丹群島 控扼台海

中菲因南海海域爭端緊張之際，傳出美國和菲律賓正商議在菲律賓巴丹群島建港，美軍四月下旬將派員到該地。大陸官方環球時報引述軍事專家分析，美軍在巴丹群島尋找立足點，包括兩個意圖，首先是企圖切斷解放軍海空軍進出太平洋的重要通道，其次是巴丹群島與台灣本島距離不到兩百公里，如果當地基礎設施得到充分開發，可作為美軍介入台海戰事的緊急補給點。

綜合共同社等外電消息，菲律賓巴丹群島的省長卡伊科日前表示，美軍四月下旬將派員到該省，討論在當地建造新的民用港口。

環球時報引述大陸軍事專家指出，宮古海峽和巴士海峽是解放軍從大陸近海進入西太平洋的兩大主要通道，相較宮古海峽有日本自衛隊和駐沖繩美軍嚴密監視，台灣以南的巴士海峽遠離美軍沖繩基地群，附近也沒有類似日本這樣的得力盟友，而巴丹群島緊鄰巴士海峽，讓美軍獲得了切斷這條重要通道的發力點。

該名專家說，菲律賓已批准向美軍開放共九個軍事基地使用權限，重點針對南海方向，最近的基地距離台灣約四百公里，相較之下，巴丹群島與台灣的距離縮短了一半，即使當地基礎設施不夠完善，但至少可作為美軍艦艇提供彈藥和燃料補給，或作為戰損艦艇的搶修和臨時停泊地點。

此外，馬尼拉時報昨引述中方官員說法，中方提交十一份概念文件，提議管理仁愛礁和黃岩島漁權問題的方法。菲律賓外交部昨表示已收到相關提案，但因提案違背菲律賓國家主權利益，菲國不予考慮。

大陸外交部發言人汪文斌昨回應，稱中方從中菲雙邊關係和維護南海和平穩定出發，向菲方提出管控海上局勢和開展涉海合作的倡議，遺憾的是菲方遲遲不予回覆，嚴重損害雙方溝通合作的氛圍。中方願繼續和菲方透過對話協商妥處分歧，同時將採取堅決措施，堅定維護領土主權和海洋權益。