中東阿曼灣 中、俄、伊朗聯合軍演

中東地區近期因加薩戰事和紅海情勢陷入緊張之際，中國大陸、俄羅斯及伊朗三國自十一日起展開名為「安全紐帶二○二四」聯合演習，實施地點就在阿曼灣附近，引起國際關注。美國媒體則引述退役將領曾示警，中俄伊三國軍事合作將成為華盛頓「未來許多年」的問題。

法國國際廣播電台報導，俄羅斯國防部表示，俄太平洋艦隊的一艦艇支隊已抵達伊朗參加此次軍演。一支由「瓦良格號」近衛軍導彈巡洋艦率領的太平洋艦隊支隊，已抵達伊朗的恰巴哈爾港停泊場。

報導指出，此次演習巴基斯坦、哈薩克、亞塞拜然、阿曼、印度和南非海軍將派人員以觀察員身分參加。演習主要任務是「對確保海上經濟活動安全進行演練」。

大陸央視報導，當地時間十一日，中俄伊「安全紐帶二○二四」聯合演習拉開帷幕。當日上午，中方參演艦艇抵達伊朗恰巴哈爾附近海域，與伊朗、俄羅斯海軍參演艦艇完成兵力集結。

報導指出此次聯演以「共創和平與安全」為主題，於三月十一日至十五日位阿曼灣附近組織實施，旨在共同維護地區海上安全。聯演以反海盜、搜救為主要內容，分為港岸對接、海上演習、總結閉幕三個階段，有助於加強參演國家海軍之間交流合作，共同構建「海洋命運共同體」。

中方參演兵力為第四十五批護航編隊導彈驅逐艦烏魯木齊艦、導彈護衛艦臨沂艦和綜合補給艦東平湖艦；伊朗方參演兵力為阿爾博茲號護衛艦、賈馬蘭號護衛艦等十餘艘艦船；俄方參演兵力為瓦良格號導彈巡洋艦、沙波什尼科夫海軍元帥號大型反潛艦。

法新社報導，中俄伊三國去年三月也在相同海域舉行聯合軍演，今年演習正值區域緊張升溫，包括以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯在加薩走廊交戰；而伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」也屢屢攻擊航經紅海船隻。

自去年十月以來，胡塞武裝分子已向六十一艘船隻發射了四○三枚導彈或出動無人機。胡塞武裝領導人揚言，如果對加薩的野蠻殘暴侵略不停止，襲擊將會進一步升級。

儘管中俄伊以「海上安全」為名實施聯合演習，但西方對於三國聯合展現軍事力量則表示警惕。

美國之音昨天報導，美軍參謀首長聯席會議前主席密利去年就曾示警，中國、俄羅斯和伊朗將成為華盛頓「未來許多年」的問題。密利當時還說，若伊朗選擇要製造核彈，僅需幾個月時間就能造出。