港媒：李強已成為中共總書記的「施工大隊長」

大陸全國兩會已落幕，但取消總理記者會的效應仍在。港媒評論稱，大陸國務院總理李強上任一年來，實際上已成為中共中央和總書記的「施工大隊長」。取消總理記者會不排除是李強主動提出，是為強化「兩個確立」，即是確立習核心與習思想。

這則署名「紀曉華」的文章以「萬山磅礴 必有主峰」刊登在星島日報著名欄目「中國觀察」之中。紀曉華在文中寫到，今年大陸兩會最大的新聞既不是GDP訂在5%左右，也不是「新質生產力」在政府工作報告中置頂，而是取消總理記者會。

文章指出，如果加上修訂《國務院組織法》，更折射出中國政治秩序與規矩的變化。他形容，國務院雖然仍是中央人民政府，實際上更是中共中央和領袖的施工隊，總理則相當於「施工大隊長」。

此次《國務院組織法（修訂草案）》是時隔42年修訂該法。值得注意的是，草案總共20條，在第二條指導思想方面，新增「習近平新時代中國特色社會主義思想為指導」，而在第三條新增國務院「堅決維護黨中央權威和集中統一領導，堅決貫徹落實黨中央決策部署 」等內容。

紀曉華稱，大陸「中南海」一向有「南北院」之說，北院是國務院，南院則是中共中央。他認為，自中共十八大之後，強調的是「黨是領導一切的」並將之寫入黨章，顯示出「南院」日強「北院」趨弱。而李強是領袖主政浙江時代的大管家，中共二十大之後擔任總理，已經通過國務院工作規則，明確自身地位——國務院是黨中央的執行機構，「要全面準確領會黨中央戰略意圖，不折不扣落實黨中央各項要求」，「當好執行者、行動派、實幹家」。

紀曉華觀察，李強上任一年來，實際上就是中共中央和總書記的「施工大隊長」。李強不只打破總書記、總理不同行的慣例，幾次陪同領袖在國內視察。外訪時，李強還放棄可搭「專機」的待遇，和其他政治局常委一樣搭「包機」。而在港澳特首述職也出現新安排，只由國家主席聽取述職，總理只是參加會見。

紀曉華稱，總理記者會過去是「兩會」的重頭戲，同時也是總理展現個性的窗口，包括前大陸總理朱鎔基、溫家寶、李克強等人皆充分利用這一舞台。他認為，「萬山磅礴 必有主峰！」今年起取消總理記者會，不排除也是李強主動提出，從而強化「兩個確立」，即是確立習核心、確立習思想。