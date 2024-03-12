美擬在菲巴丹群島建港 陸專家：介入台海戰事補給點

中國大陸與菲律賓因南海主權聲索緊張之際，日本共同社近日報導，美國和菲律賓正持續商議在菲律賓巴丹群島建港，美軍4月下旬將派員到該省。對此，中共鷹派黨媒《環球時報》引述大陸軍事專家分析稱，巴丹群島與台灣本島的距離不到200公里，將可作為美軍介入台海戰事的緊急補給點。

綜合共同社等外電報導，菲律賓巴丹群島的省長卡伊科9日表示，美軍4月下旬將派員到該省，討論在當地建造新的民用港口。他還說，若爆發台海危機，港口可用來安置從台灣撤離的菲律賓移工。

對此，大陸軍事專家在接受《環球時報》訪問時稱，美軍在巴丹群島尋找立足點，包括兩個意圖，首先是企圖切斷解放軍海空軍進出太平洋的重要通道，其次，巴丹群島與台灣本島的距離不到200公里，如果當地的基礎設施得到充分開發，可以作為美軍介入台海戰事的緊急補給點。

大陸軍事專家稱，宮古海峽和巴士海峽，是中共解放軍從中國大陸近海進入西太平洋的南北兩大主要通道，相較宮古海峽有日本自衛隊和駐沖繩美軍嚴密監視，台灣以南的巴士海峽遠離美軍沖繩基地群，附近也沒有類似日本這樣的得力盟友，而巴丹群島緊鄰巴士海峽，讓美軍獲得了切斷這條重要通道的發力點。

大陸軍事專家說，菲律賓已經批准向美軍開放共9個軍事基地的使用權限，重點針對南海方向，最近的基地距離台灣約400公里，相較之下，巴丹群島與台灣的距離縮短了一半，即使當地的基礎設施不夠完善，但至少可做為美軍艦艇提供彈藥和燃料補給，或作為戰損艦艇的搶修和臨時停泊地點。

因此，《環球時報》引述大陸軍事專家稱，近年來菲律賓在南海問題上屢次挑事，也開始跟隨美國在台海事務上指手畫腳。