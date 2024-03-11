陸國防部：將參與「安全紐帶-2024」中伊俄聯合演習
據中國大陸國防部11日宣布，中國大陸與伊朗、俄羅斯三國海軍將於3月11日至15日舉行「安全紐帶-2024」聯合演習，地點位於阿曼灣，中方將派出飛彈驅逐艦、飛彈護衛艦和綜合補給艦參演，「旨在共同維護地區海上安全」。
據大陸國防部官方公眾號，根據年度計畫及各方達成的共識，中國、伊朗、俄羅斯三國海軍於3月11日至15日舉行「安全紐帶-2024」聯合演習。
大陸國防部稱，該演習位阿曼灣附近組織實施，中方將派出第45批護航編隊飛彈驅逐艦烏魯木齊艦、飛彈護衛艦臨滄艦和綜合補給艦東平湖艦參演，旨在共同維護地區海上安全。
在此之前，伊朗海軍司令伊拉尼上月初就宣布，將與俄羅斯、中國於3月舉行聯合海軍演習。伊拉尼當時說，演習旨在演練保障近東和中東地區國家利益和經濟資源安全。
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