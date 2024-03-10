快訊

NONO現況曝！捲性侵醜聞神隱 民眾直擊「暴瘦20公斤」：在寺廟懺悔

近9千公斤蘇丹紅辣粉做沙茶醬 藝人廖竣代言「福華牌」也中鏢

術後首度「露面」！凱特王妃燦笑照片公布 與3子女合影送母親節祝福

北京力推國產品牌 蘋果和特斯拉在大陸光環不再

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
中國大陸國產品牌崛起，當地又吹起愛國主義風潮，使蘋果和特斯拉在當地的光環不再，迫使兩家公司頻頻降價求售。路透
中國大陸國產品牌崛起，當地又吹起愛國主義風潮，使蘋果和特斯拉在當地的光環不再，迫使兩家公司頻頻降價求售。路透

中國大陸國產品牌崛起，當地又吹起愛國主義風潮，使蘋果和特斯拉在當地的銷售熱度不再，迫使兩家公司頻頻降價求售，今年來的股價表現在美股七大科技巨頭中敬陪末座。

英國金融時報（FT）報導，中國大陸是蘋果和特斯拉在美國之外的最大單一市場，蘋果在最近一個會計年度來自中國大陸的營收占比為19%，特斯拉是22%。但這兩家公司在當地的挑戰日增，引發華爾街關注，致使蘋果今年來股價下跌9%、特斯拉急殺28%，在七大科技巨頭中表現墊底。

蘋果退燒的情況尤為激烈，主要是北京當局力促政府員工減用iPhone，加上華為去年突破美國制裁成功重返市場，發布網速接近5G的國產智慧機。

蘋果的麻煩在本月召開的兩會上清楚可見，十多名與會人士向FT透露，已使用國產品牌手機。核子物理學家兼黨代表詹文龍說：「蘋果之類的手機不安全，他們鼓勵來這邊的人，使用本土手機。（蘋果手機）在中國生產，但不知道晶片是否有後門。」

愛國主義也促使部分消費者捨棄蘋果，轉向華為。Counterpoint數據顯示，iPhone今年頭六周的中國大陸銷售年減24%，相形之下，華為大增64%。

面對艱難市況，蘋果與其零售商開始降價，Counterpoint資深分析師Ivan Lam說：「銷售成長日益仰賴促銷活動和砍價。」

特斯拉也一再降價以維持大陸銷售，最近提供的優惠高達人民幣3.46萬元（約新台幣15萬元），吸引中國大陸消費者購買Model 3轎車和Model Y休旅車。

儘管特斯拉去年的中國大陸銷售依舊強健，但面臨激烈價格戰，需求也出現成長放緩的初期跡象。據中國乘用車市場信息聯席會，特斯拉1~2月的新能源車市占降至6.6%，低於去年同期的7.9%。

在中國大陸許多本土車廠仍享有15%的優惠稅率時，特斯拉卻失去這個待遇，今年的中國大陸獲利料受打擊。此外，對特斯拉車內裝置可能收集敏感資料的憂慮，使該公司車主必須忍受愈來愈多的禁止通行區，如軍事和政府機構等。

特斯拉 美國

延伸閱讀

趙安吉「意外落水」細節曝光 誤打倒車檔墜自家池塘 溺亡前狂致電求救

從藍海變成紅海 電動車產業的整合

特斯拉下一座超級工廠落腳何處? 泰國強勢挑戰印度及義大利

特斯拉銷售量被比亞迪超越 但核心競爭力仍明顯具優勢

相關新聞

西藏抗暴65周年 遊行隊伍高喊「Free Tibet」籲正視中共暴行

在台藏人福利協會、西藏青年會台灣分會今天舉行「西藏抗暴65週年大遊行」，遊行隊伍舉著雪山獅子旗在台北街頭前進，沿途高喊「...

習近平才提「新質戰鬥力」 中共軍委副主席何衛東：打擊軍隊虛假作戰能力

南華早報報導，中共中央軍委副主席何衛東9日出席中國全國人大軍方代表團會議時，宣示要打擊軍隊內部的「虛假作戰能力」。中共總...

中美科技協定 傳再續簽6個月 前景仍未明朗

「中美科技合作協定」今年2月27日再次到期，該協定是否續簽備受外界關注。美國之音報道，美國國務院7日表示，美國和中國已同...

「中國監測」浮標漂釣島 日大臣嗆正研究拆除、搬遷

日本外務大臣上川陽子8日在記者會上表示，針對中國在釣魚島（日本稱沖繩縣尖閣列島）周邊日本專屬經濟區設置的浮標，「日方正研...

港23條立法後 保留《蘋果日報》舊報紙恐違法…官員：要有合理辯解

香港立法會昨天續審議基本法23條立法草案，兩天合計12小時的會議，已審議近三分之一有關罪行和刑罰等相關條文。有議員提問，...

南海衝突 陸學者：美菲兩國裡應外合 製造南海「黑洞」

今年以來，中菲在黃岩島及仁愛礁的緊張對峙態勢不降反升。3月5日，南海仁愛礁鄰近海域再傳雙方船隻碰撞，且大陸海警朝菲補給船...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。