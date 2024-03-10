基本法23條立法完成後 港人持有《蘋果日報》舊報紙恐違法

香港基本法23條立法完成後，未來香港民眾若持有《蘋果日報》舊報紙，或是「光復香港、時代革命」旗幟，恐將涉及「管有煽動意圖刊物」罪，最高可被判處3年徒刑。

在北京當局的要求下，港府正加速基本法23條立法，制定「維護國家安全條例草案」。陸委會副主委詹志宏在上周四記者會中曾提出，該法很多原則性規定，將讓所有人擔心在香港旅遊、經商是否受到影響，「不知道如何在香港平安地過生活」。

綜合星島日報、明報等香港媒體報導，香港立法會9日繼續會議審議《基本法》23條立法制定的《維護國家安全條例草案》。

對於草案條文提及：「任何人無合理辯解而管有具煽動意圖的刊物」，定罪可監禁3年。有立法議員質詢，若有人將已停刊的《蘋果日報》舊報紙，或「光復香港、時代革命」旗幟當作紀念放在家中，是否也涉及「管有」具煽動意圖刊物？

對此，香港保安局長鄧炳強強調，有關刊物「何時印製並不重要」。他認為，「如法例通過後仍持有這些物品，而這些物品有煽動意圖，就是違法」。

不過，他也表示，還要視乎管有人是否有「合理辯解」；如果相關刊物存放已久，管有人不知道自己管有，目的也不是用作煽動，則可構成合理辯解。

香港選委界陳紹雄則提到，若旅客來訪時攜帶「具煽動意圖內容」刊物而不知情，會否誤觸法網，又應如何證明不知情？香港首席政府律師梁文豐強調，日後審議會符合無罪推定原則，即控方必須在毫無合理疑點下證明被告知悉刊物具煽動意圖，而被告毋須證明不知情，只需就證據提出「合理疑點」。

此外，對於「煽動意圖」的涵義，香港律政司司長林定國指出，界定「煽動意圖」需要全盤審視。若動機是「為大家好」，歡迎任何人提出與政府不同的意見。不過，「若有關目的是挑動他人仇恨、破壞政府等，就另當別論」。

此外，香港前保安局局長葉劉淑儀關注叛國罪是否適用於外國人，及如何處理擁有雙重國籍的外國人。對此，鄧炳強表示，根據《中華人民共和國國籍法》，凡具有中國血統的香港居民，出生在中國領土，包括香港，以及其他符合《中華人民共和國國籍法》規定的具有中國國籍的條件者，都是中國公民。