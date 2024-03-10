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陸國防部表態 堅決「打獨促統」
大陸國防部發言人吳謙大校昨天就兩岸關係表示，「兩岸同胞，同根同源。寥廓海天，不歸何待？」重申大陸願以最大的誠意，盡最大的努力爭取和平統一的前景，但絕不會給台獨分裂行徑留下一絲一毫空間，共軍將持續加強練兵備戰，堅決「打獨促統」。
央視新聞昨晚報導，吳謙以大陸十四屆全國人大二次會議「解放軍和武警部隊代表團新聞發言人」身分受訪時指出，台灣是中國的台灣，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。「台獨是台海和平穩定的最大威脅，任何對台獨勢力的縱容和支持，都是對台海和平的破壞」。
他再度要求美方應「恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止與中國台灣地區進行任何形式官方往來，停止武裝台灣，將不支持台獨的承諾落實到實際行動上，停止向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號」。
他指控民進黨當局拒不承認一個中國原則和「九二共識」，頑固堅持「台獨」分裂立場，勾連外部勢力謀獨挑釁，是台海局勢持續緊張動盪的根源，並警告「民進黨當局必須承擔由此引發的一切後果」。
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