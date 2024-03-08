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看賴清德520演說 北大台研院長李義虎：料推文化台獨

聯合報／ 記者黃雅慧／北京即時報導
北京大學台灣研究院院長李義虎。（中評社資料照片）
北京大學台灣研究院院長李義虎。（中評社資料照片）

全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎8日在本屆人大二次全體會議現場受訪指出，要觀察賴清德520就職講話內容，李義虎認為賴清德可能著重推動文化台獨，因為他在競選政見中特別提及要推文化基本法，要以此為中心有一套文化台獨的論述，去在今年選舉政見中，他是以文化政策為主軸來論述政見，所以這是很值得注意的。

針對台灣大選結果，李義虎認為要從二合一選舉的角度來看。他指出，賴清德得票率才四成，代表有六成民眾對他執行的政策反感或者反對。而立法院國民黨是第一大黨，但他未單獨過半，民眾黨有八席，無黨籍有兩席，這意味民進黨蔡英文時期全面執政時期結束，賴清德上台是個片面執政的局面，立法權會制約其行政權，因此賴清德520上台後要推動一些法律，會受到很大的制約。

至於近日成為兩岸關係風險的金廈水域事件，李義虎說，金廈水域的事件已經惡化兩岸關係，台灣方面也沒誠意，也拿不出合理的解決辦法。所以他對這件事以三個關鍵詞回應：「真相、道歉、賠償」他認為，這才是解決該問題的應有之道，正確之道，人道之道。「因為出了兩兩條人命了，人道之道知道也要強調」他說。

李義虎稱，目前福建海警已經出動，在金廈水域進行執法巡查，而且已經登臨往金門方向的一個遊艇進行巡檢。「應該說這個是動作意味著今後金廈水域會形成新的治理形態和新的治理秩序」

李義虎表示，國台辦發言人已經明確稱台方所說的禁限水域是不存在的，大陸方面從來沒有承認過。

李義虎認為關鍵還是撞船事件惡化兩岸關係，台海地區本來就有些緊張的因素，而在此特殊時候又發生這個事，台灣方面處理不當，他不給予合理的處理之道，這對兩岸很不利，傷害大陸同胞的感情，也傷害兩岸同胞的情感。

台獨 賴清德

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