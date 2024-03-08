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馬英九讚找對人 賴幸媛：任內兩岸大時代「暫時絕後」

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
前國安會祕書長蘇起近日批評前總統馬英九，任內最大敗筆是任命賴幸媛接陸委會主委，面對質疑，馬英九8日上午出席賴幸媛新書發表會，以行動力挺自己的用人，且在致詞中大讚「找對人了」。記者陳宥菘／攝影
前國安會祕書長蘇起近日批評前總統馬英九，任內最大敗筆是任命賴幸媛接陸委會主委，面對質疑，馬英九8日上午出席賴幸媛新書發表會，以行動力挺自己的用人，且在致詞中大讚「找對人了」。記者陳宥菘／攝影

前國安會祕書長蘇起近日批評前總統馬英九，任內最大敗筆是任命賴幸媛陸委會主委，面對質疑，馬英九8日上午出席賴幸媛新書發表會，除了現身力挺，還在致詞中大讚「找對人了」。賴幸媛也在會上回憶自己任內的對陸工作，強調她堅守「以台灣為主、對人民有利」的目標，大開大合地推動兩岸關係改善，建立起「兩岸大時代」，只不過在蔡政府主政八年後，這個榮景「暫時絕後」。

賴幸媛在2008年出任馬政府陸委會主委，任期4年5個月，是在任最長的陸委會主委，並成功建立陸委會與大陸國台辦的官方直接溝通機制「德立管道」。賴幸媛近日出版新書《鑄劍為犁：賴幸媛的兩岸談判秘辛》，於8日上午舉辦新書發表會，馬英九出席活動，以行動回應「用人」批評。

賴幸媛在致詞時回憶，在她4年5個月的任期裡，大幅改善兩岸關係，為民眾解決困難、開創商機，又能夠堅守台灣主體性、捍衛中華民國主權，「那是一段在兩岸歷史上從來沒有出現過的和平穩定關係，也是一段能夠為台灣民眾務實解決問題的兩岸大時代」，是空前，只是「暫時也是絕後的」，因為蔡政府主政八年，兩岸官方往來被「人為」地弄斷了。

賴幸媛說，兩岸關係「一個巴掌拍不響」，她的新書呈現雙方有巨大分歧時，團隊如何透過有效溝通，理解對方實況，而且設法相互靠攏，達到共識。

賴幸媛透露，自己任內有過不少有意思的片段，有時夜深人靜回到住處都會「仰天大笑」。她舉例，「我開創性地、大膽地創建陸委會與國台辦官方直接溝通管道，高明的成功佈局，獲得總統高度讚賞」，也因此協助促成很多困難的協商、解決很多疑難雜症。

賴幸媛強調，在兩岸關係中，理性是可以抬頭的，端看政府怎麼做，「任何政黨都可以做得到」。她說，新書的英文書名意思是「一線希望」，兩岸人民值得穩定的兩岸關係。她還說，要善用民意推動兩岸關係，以借力使力，協助達成我方目標，同時取得社會理解。

賴幸媛表示，她當時領導的陸委會團隊以「門打開、阮顧厝」為理念，大開大合推動兩岸關係改善、開放，同時負責任地為民眾利益、兩岸交流秩序嚴格把關。她強調，「開大門、走大路」才是真正站在人民的兩岸政策，而不能像現在的政府「空喙哺舌」。

賴幸媛在2008年出任馬政府陸委會主委，任期4年5個月，是目前在任最長的陸委會主委，任內成功建立陸委會與大陸國台辦的官方直接溝通機制「德立管道」，近日出版新書。記者陳宥菘／攝影
賴幸媛在2008年出任馬政府陸委會主委，任期4年5個月，是目前在任最長的陸委會主委，任內成功建立陸委會與大陸國台辦的官方直接溝通機制「德立管道」，近日出版新書。記者陳宥菘／攝影

賴幸媛 陸委會 馬英九

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