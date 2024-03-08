中國人大報告：推動中美洲議會取消台灣常駐觀察員

中國全國人大委員長趙樂際於今天發表人大常委會工作報告，提到過去一年人大的工作，包括參與推動中美洲議會取消「台灣地區『立法院』『常駐觀察員』地位」，接納中國全國人大為常駐觀察員。

中國14屆全國人大二次會議第二次全體會議今早舉行，全國人大委員長趙樂際發表人大常委會工作報告。

他提到全國人大過去一年的工作時，其中一部分是「多邊議會交往富有成效」。

他提到，人大派出28個團組出席20國集團（G20）議長會議、金磚國家議會論壇、各國議會聯盟會議、亞太議會論壇等多邊活動，促進中國理念和主張成為國際共識。

他又提到，「參與推動中美洲議會取消台灣地區『立法院』『常駐觀察員』地位，接納中國全國人大為常駐觀察員。

趙樂際表示，今後一年的工作，包括拓展深化人大對外交往，「運用法治方式開展涉外鬥爭，堅決維護國家主權、安全、發展利益」。

他又指，要加強涉外領域立法，制定關稅法，修改國境衛生檢疫法、反洗錢法，推動中國法域外適用的法律體系建設。