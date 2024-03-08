快訊

美軍情報士官向陸出售台灣等軍事機密！自認能當「傑森包恩」

國民法官新里程碑！桶屍案缺直接證據 酒店女殺人判27年半

中職／悍將女神慈妹生日粉狂賀 po片出現叼煙動作引來微詞

中國人大報告：推動中美洲議會取消台灣常駐觀察員

中央社／ 台北8日電

中國全國人大委員長趙樂際於今天發表人大常委會工作報告，提到過去一年人大的工作，包括參與推動中美洲議會取消「台灣地區『立法院』『常駐觀察員』地位」，接納中國全國人大為常駐觀察員。

中國14屆全國人大二次會議第二次全體會議今早舉行，全國人大委員長趙樂際發表人大常委會工作報告。

他提到全國人大過去一年的工作時，其中一部分是「多邊議會交往富有成效」。

他提到，人大派出28個團組出席20國集團（G20）議長會議、金磚國家議會論壇、各國議會聯盟會議、亞太議會論壇等多邊活動，促進中國理念和主張成為國際共識。

他又提到，「參與推動中美洲議會取消台灣地區『立法院』『常駐觀察員』地位，接納中國全國人大為常駐觀察員。

趙樂際表示，今後一年的工作，包括拓展深化人大對外交往，「運用法治方式開展涉外鬥爭，堅決維護國家主權、安全、發展利益」。

他又指，要加強涉外領域立法，制定關稅法，修改國境衛生檢疫法、反洗錢法，推動中國法域外適用的法律體系建設。

兩會

延伸閱讀

大陸人大委員長趙樂際報告 提中美洲議會涉台鬥爭內容

女性遭排擠出大陸政治圈 習近平籲廣大婦女發揮「半邊天」作用是什麼？

習近平下團組：推動兩岸科技等交流 推進祖國和平統一

新增就業拚1200萬人以上 陸加碼穩就業

相關新聞

王毅：聽到中國就焦慮 美大國自信何在？

中共中央政治局委員、外交部長王毅昨（7日）出席十四屆全國人大二次會議記者會時，批評當前美方打壓中國的手段不斷花樣翻新，單...

90分鐘答21題 王毅10大金句透露出「中國方案」

王毅昨天首次以中共中央政治局委員、外交部長的身分在兩會上回答中外媒體記者提問。中國大陸官媒引述專家分析指出，約90分鐘裡...

王毅警告域外國家「不要在南海挑事」

中國外交部長王毅7日出席由全國人大舉辦的記者會，就南海問題回應稱，今天的南海是「世界上最繁忙、最安全、最自由的航道」。就...

王毅：一中「全家福」 只是時間問題

中共政治局委員兼大陸外長王毅昨天在大陸全國兩會的外長記者會上就涉台議題表示，「台灣地區選舉（我總統大選）只是中國的地方選...

習近平釋出軍事信號 提「海上鬥爭準備」

中共總書記習近平釋出最新的軍事訊號，他在出席大陸十四屆人大二次會議的解放軍與武警代表團會議時指出，「要統籌海上軍事鬥爭準...

女性遭排擠出大陸政治圈 習近平籲廣大婦女發揮「半邊天」作用是什麼？

中國全國人大召開的場面人們已經很熟悉：黨和國家領導人習近平帶領領導班子進入人民大會堂會場時，近3000名人大代表整齊劃一地鼓掌歡迎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。