基本法23條立法火速一、二讀 鄧炳強：無辜者不會誤墮法網

據香港新聞網報導，就香港基本法第23條進行立法的香港《維護國家安全條例草案》今8日刊憲，並在立法會進行首讀及二讀，下午在法案委員會進行審議。當天上午11時，香港立法會召開會議。《條例草案》首讀由立法會秘書宣讀法案簡稱。其後，特區政府保安局局長鄧炳強動議二讀《條例草案》。鄧炳強指出，《條例草案》已清楚界定各項罪行，而且訂有適當的例外情況和免責辯護，無辜者不會誤墮法網。特區政府必須堵塞國家安全的缺口，盡早完成立法工作，早一天完成立法，國家安全受威脅的風險就少一天。

報導稱，《條例草案》分為9個部分，第1部是「導言」，涵蓋《條例草案》的原則及釋義。第2部至6部涵蓋建議的罪行及相關條文，包括叛國等；叛亂、煽惑叛變及離叛，及具煽動意圖的作為等；國家秘密及間諜活動相關罪行；危害國家安全的破壞活動等；境外干預及從事危害國家安全活動的組織。第7部涵蓋與維護國家安全相關的執法權力及訴訟程序等條文。第8部涵蓋有關維護國家安全機制及相關保障的條文。第9部則載有相關修訂。

按照立法會《議事規則》，動議二讀後，辯論中止待續。研究與《基本法》第23條立法相關的事宜小組委員會轉為法案委員會，並在當天下午就《條例草案》進行審議。

據《香港01》報導，立法會主席梁君彥在立法會會議上表示，基本法23條立法是整個特區的憲制責任，已經耽誤26年，政府、立法會要攜手盡早完成立法。他指，23條立法有必要性、急切性，完全同意李家超希望盡快進行立法程序的建議，故召開特別會議，務求做到早一日得一日的目標以及全速審議。

鄧炳強則稱，為全面落實基本法23條、「5.28決定」及《香港國安法》的責任，這次立法是邁進健全制度及安全機制非常重要的一步。他指，要完善香港特區的法律制度及執行機制，有需要盡快立法完成憲制責任。他表示，得到梁君彥及立法會23條小組委員會的配合，凸顯行政機關、立法機關合作，他對此表示感謝。

鄧炳強指出，香港曾經歷安全受到威脅，例如2019年「黑暴」帶來慘痛經歷，如今地緣政治複雜，國家安全威脅可以突如其來，故早一日立法，少一日風險。他又說，早前政府公眾諮詢，有約30場宣講會，讓市民大眾了解建議內容，收到98.6%支持及正面意見，反映立法有強大的民意基礎。他強調23條立法保障言論、新聞、出版、結社、遊行、集會等自由，草案清楚界定罪行及例外情況，有關罪行要證明犯罪意圖，無辜者不會誤墮法網。

《香港新聞網》報導說，梁君彥在會後見記者時表示，23條立法是整個香港特區的憲制責任，相關立法工作有必要性和急切性，政府和立法會必須盡力早日完成立法。全體議員會上下一心，全力以赴，審慎審議法案條文，為國家及香港穩定發展盡全力。

民建聯主席、立法會議員陳克勤對《香港新聞網》表示，條文寫得很仔細、清晰，精準針對危害國家安全的行為，市民無須憂慮誤墮法網。草案大量借鑒普通法國家的立法經驗，同時考慮到香港實際需要，有效維護香港國際金融中心地位、營商環境及對外聯繫，有利駁斥美西方反華勢力對23條立法的抹黑。他會在立法會全力以赴，確保有關立法工作及早、妥善完成。