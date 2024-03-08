大陸挖泥船挑釁進入金門禁限制水域 假消息

金門陸艇翻覆談判破裂、陸方代表返回大陸後，大陸公眾號6日突然出現這樣的消息稱，有多艘挖泥船進入金門禁限制海域，帶有挑釁意味，台灣某網路電視台的政論性節目還引用作為討論的題目；但經查證，這則新聞並無大陸官媒的正式消息來源，純屬大陸網友的「自由發揮」，想用「嚇台灣」來爭取點閱。

註冊地河南的「涼羽亭」公眾號宣稱，在翻船事故談判破裂後，陸方有必要在談判桌之外「給台灣黑暗當局加碼」；接著，就引有關方面公布的航道消息稱，包括SHUNDA2608、2008、JINHUA168、JUNHUA568、HANGJIE2006等船號的多艘挖泥船，已經出現在金門附近海域，這也許意味陸方要對金門動真格。

「涼羽亭」還貼上金門附近海域的航道圖並稱，陸方出動挖泥船，是為了後續出動更多、更大型的船艦到金門附近海域，做準備；將來甚至可以出動5千噸、萬噸級海警船到金門海域威壓台灣當局。

但查詢央視、新華社、環球網、網易新聞等主要新聞平台，都沒看到類似訊息，甚至也沒有台灣媒體轉載。

至於貼文中附的金門航道圖也查詢不到出處，大陸微博針對這則貼文也只有兩個討論串，但都沒有新聞連結，而且都在5日之前就已經出現過。

一些跟帖還說，上述貼文是出自「廈門日報」3月4日的報導，但經記者查證，當天只有一則「廈門港劉五店航道啟用臨時航段」的新聞（https://www.xmnn.cn/news/xmxw/202403/t20240304_130577.html），談的只是：廈門港劉五店航道原L5-L6航段停用，啟用L5-L5航段作為臨時通道用於海上航行，目的是配合廈門第三東通道工程項目建設，根本沒有所謂「大陸挖泥船出現在金門海域」的內容。

1995、1996、1998年，共軍針對李前總統訪美、「兩國論」發動的台海軍演，當時中共軍報的宣傳都非常謹慎，最多就是報一些已經結束的例行軍演，而且多半附帶沒有照片；現在共軍的對台宣傳就豐富多了，像「東部戰區」今年過年前，就用《愛拚才會贏》作配樂，製作過宣傳統一台灣的短視頻。

梅花新聞網