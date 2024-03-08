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New Jeans、(G)I-DLE 9、10月來台登小巨蛋 BLACKPINK也傳二度登台

梅花新聞網／ 梅花新聞網
New Jeans（下）、(G)I-DLE 9、10月將來台登小巨蛋開唱。圖/取自New Jeans、(G)I-DLE IG
New Jeans（下）、(G)I-DLE 9、10月將來台登小巨蛋開唱。圖/取自New Jeans、(G)I-DLE IG

近日網路流傳一則截圖，指稱韓國偶像團體New Jeans與Gidle 將於今年9月與10月登上台北小巨蛋演出，雖仍未獲得藝人官方與主辦單位證實，但據瞭解這兩檔演唱會並非同一個主辦，而且來台成真機率很高，昨日也傳出BLACKPINK成員也將相繼來台，Lisa舉辦演唱會 Rose、Jisoo則是見面會，希望IU搶票不成的粉絲別難過，後面還有更多的演唱會可看。

新生代大勢女團New Jeans，是由Minji、Hanni、Danielle、Haerin 和 Hyei等5名成員組成，同屬BTS經紀公司HYPE集團旗下。2022年7月才出道，短短時間IG就創下1163萬人追蹤，單曲〈Super Shy〉MV則創下YT 1.6億次的觀看記錄，甚至還請來亞洲男神梁朝偉出任MV男主角，被稱為韓國「怪物新人」，團員平均年紀僅17歲。

New Jeans由SM娛樂前創作總監閔熙珍一手打造，閔熙珍曾打造出少女時代、SHINee、f(x)、EXO和Red Velvet，不僅是韓國王牌製作人，也是KPOP界的傳奇人物。團名NewJeans寓意像一條永不過時的牛仔褲，亦具有「New Genes」的意思，希望該團能成為新一代流行音樂代表。

南韓女團(G)I-DLE則是2018年出道，團員為小娟、薇娟、舒華、雨琦和Minnie。IG追蹤人數達1266萬，去年推出的〈Queencard〉通殺各大音源榜排行第一，YT播放次數達6835萬，台灣成員葉舒華也成為周子瑜之後最為知名的韓團台灣籍團員，當時舒華找來好友周子瑜合體，拍攝〈Queencard〉舞蹈Challenge短片，形成夢幻聯動。該曲也成為2023洗腦神曲，連湖南衛視跨年都推出限定女團大跳中文版本，可見該團火紅程度。今年韓國藝人來台行程大爆發，光是這兩週就超過13組藝人售票，只能說粉絲荷包君都要繼續撐下去。

日期/售票時間/售票系統/藝人

3/9  11:00  KKTIX  玟星 Moon Byul

3/9  11:28  遠大   LUCY

3/9  12:00  KKTIX  JESSICA

3/9  12:00  伯賢   BAEKHYUN

3/9  12:00  遠大   日本職業摔角

3/9  13:00  拓元   麋先生

3/9  13:00  ibon   圭賢KYUHYU加場

3/9  18:00  遠大   2am

3/10 11:00  KKTIX  成勛Sung Hoon

3/13 12:00  ibon   八木勇征 YUSEI YAGI

3/13 12:00  KKTIX  H3 RIZZ UP 演唱會(中國信託卡友優先購)

3/13 20:00  KKTIX  H3 RIZZ UP 演唱會

3/11 10:00  拓元   LANY（Artist鐵粉專屬購票)

3/12 18:00  拓元   LANY(萬事達卡全卡友預售票)

3/14 20:00  拓元   LANY(Live Nation Taiwan會員預售)

梅花新聞網

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