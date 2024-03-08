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喊話中國 陳建仁：兩岸對維護台海和平穩定都有責任
立法院今天繼續行政院長陳建仁施政總質詢。陳建仁會前受訪表示，中國單方面破壞兩岸和平穩定現狀，我方態度仍然是備戰才能避戰、能戰才能止戰，將會加強和中國對等溝通，維護台海穩定。
國防部長邱國正昨天在立院表示，每天都睡不好，提心吊膽，擔憂擦槍走火，現在就軍方來看，就是瀕臨狀態。陳建仁今天回應，中方單方面破壞兩岸和平穩定現狀，近期事件之後大家都有所警覺，並提高警覺。
陳建仁說，備戰才能避戰、能戰才能止戰，國防部一直加強自我防衛能力，要使我國自衛能力加強；與此同時，也要維持兩岸溝通協調，呼籲中國，兩岸雙方對於維護台海和平穩定都有責任，這對全世界和平繁榮發展是很重要的事，政府會加強和中國對等的溝通，維護台海穩定。
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