中菲南海衝突 美菲討論共同防禦

菲律賓官員說，中國海警五日在南海向菲國補給船發射高壓水柱，致四名菲律賓海軍受傷，是菲國展開運補以來最嚴重事件，菲美已就何種情況可能啟動共同防禦條約展開討論。

直屬菲國總統府的「西菲律賓海國家工作小組」六日發表聲明，指控中國海警和海上民兵危險航行，騷擾阻撓菲方赴仁愛暗沙補給，期間輕微碰撞菲律賓海巡隊巡邏艇斯丹崗號（BRP Sindangan）；二艘中國海警船並發射高壓水柱，擊破菲國補給船Unaizah May 4的玻璃，導致四人輕傷。

馬尼拉當局於一九九九年將二戰時期的登陸艦馬德雷山號擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，以主張實際控制，因此須定期前往運送補給。

菲律賓國家安全會議、外交部與軍方六日聯合召開記者會，播放中國海警船發射高壓水柱和碰撞菲船畫面，要求北京克制，不要進一步加劇南海緊張。

菲國外交部發言人達沙表示，外交部已召見中國外交官表達抗議。菲國總統馬可仕上任以來，馬尼拉已向中方發出一四二次外交抗議。

菲國海軍發言人崔尼代表示，補給船上有四名海軍人員遭碎裂的玻璃割傷，傷勢不嚴重。至於菲國海軍在何種情況下可能向中方反擊，崔尼代說，這要交由現場指揮官決定，以確保事態發展不至於失控，「但請放心，菲律賓海軍和武裝部隊已準備好在遵守交戰規則和國際法的範圍內維護人民生命財產」。

菲律賓國安會助理主席馬拉雅說，由於四名海軍受傷，這是菲國展開仁愛暗沙運補以來最嚴重事件。媒體詢問菲美雙方是否討論啟動共同防禦條約可能性，馬拉雅說，這個問題非常敏感，他無法發表評論，只能說「菲律賓和美國正在就這個問題進行磋商」。

美國亞太事務助卿康達七日抨擊中國對該地區其他國家採取威嚇策略，以推動在南海的主權聲索。他說，美國承諾將確保所有國家遵守航行和飛行自由，和平解決爭端。他說，中國「在南海採取一些措施，不僅違反國際法，還以我們深感無法接受且破壞穩定的脅迫手段，威嚇美國夥伴」。

大陸外長王毅昨在全國人大記者會就南海問題回應稱，大陸一直保持高度克制，主張本著睦鄰友好精神，尊重歷史和法理事實，尋求各自均可接受的解決方案。他奉勸「某些域外國家」不要挑事生非，選邊站隊，不要成為南海攪局者和肇事方。