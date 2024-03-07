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提出最新涉台表述 大陸政協主席王滬寧：堅定不移推進祖國統一大業

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸全國政協主席7日在人大台灣代表團強調「堅定不移推進祖國統一大業」。（圖／截自央視新聞）
大陸全國政協主席7日在人大台灣代表團強調「堅定不移推進祖國統一大業」。（圖／截自央視新聞）

大陸全國政協主席王滬寧7日參加人大台灣代表團審議，做出最新的涉台表述，他表示要堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，推動兩岸融合發展走深走實，堅定不移推進祖國統一大業。

據央視新聞報導，王滬寧7日下午參加台灣代表團審議，表示要「堅持以習近平同志為核心的黨中央堅強領導，堅決貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，推動兩岸融合發展走深走實，堅定不移推進祖國統一大業」。

此前在四日下午大陸全國政協十四屆二次會議開幕會上，王滬寧代表政協第十四屆全國委員會常務委員會作工作報告。其中涉台部分提到「圍繞加強兩岸產業合作、打造兩岸共同市場等協商建言，舉辦第六屆兩岸基層治理論壇，助推兩岸融合發展」。

中共總書記習近平則在六日下午在政協聯組會提到，民革要在對台工作大局中進一步找准定位、發揮優勢、積極作為，更好團結海內外、島內外一切可以團結的愛國力量，不斷壯大反「獨」促統力量，共同推進祖國和平統一進程。要積極推動兩岸科技、農業、人文、青年發展等領域交流合作，深化兩岸各領域融合發展。

中共 兩岸關係 台海 台獨 王滬寧 習近平

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