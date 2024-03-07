談美中關係 王毅批美國：欲加之罪到了匪夷所思的程度

大陸外長王毅7日上午出席十四屆全國人大二次會議記者會時，就美中關係強調，美國曾對大陸做出包含不支持台獨在內的承諾，但「美國所做的承諾並沒有真正兌現」。他更指控美國「欲加之罪到了匪夷所思的程度」，呼籲美國「積極務實地開展對華交往，言行一致地把承諾落到實處」。

對美外交是中共外交的「重中之重」，7日記者會上，涉美問題則被安排在中俄關係之後提問，王毅對美國仍持續增加貿易刻意限制一事強調，「無論國際風雲如何變幻，中國始終保持對美政策的穩定性和連續性」。

王毅指出，大陸的立場就是大陸國家主席習近平提出的三原則，「相互尊重、和平共處、合作共贏」，這「既是對中美關係半個多世紀經驗教訓的總結，也是對大國交往規律的把握，應當成為中美雙方的共同遵循和努力方向」。

他提到，「中美攜起手來，可以辦成很多有利於兩國、有利於世界的大事」。就去年舊金山拜習會，他表示美國總統拜登「重申美國不尋求新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台灣獨立，並表示美國樂見中國發展富裕，不尋求打壓遏制中國發展，不尋求同中國脫鉤」。

王毅提到，舊金山峰會後「中美關係改善確實取得一些進展」，但他旋即強調，「美方的對華錯誤認知仍在延續，所做的承諾並沒有真正兌現。打壓中國的手段不斷花樣翻新，單邊制裁的清單不斷延長，欲加之罪到了匪夷所思的程度」。

他質疑，美國如果總是說一套、做一套，大國的信譽何在？美國如果一聽到「中國」這兩個字就緊張焦慮，大國的自信何在？美國如果只讓自己保持繁榮，不允許別國正當發展，國際公理何在？美國如果執意壟斷價值鏈高端，只讓中國停留在低端，公平競爭何在？「如果一門心思打壓中國，最終必將害了自己」，他敦促美方「客觀理性看待中國的發展，積極務實地開展對華交往，言行一致地把承諾落到實處」。

此外，就大陸與俄國關係，王毅表示，作為世界主要大國和聯合國安理會常任理事國，中俄雙方打造了一種完全不同於冷戰舊時代的大國關係新範式（典範），在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，堅持永久睦鄰友好，深化全面戰略協作。「當今世界，霸權不得人心，分裂沒有前途，大國不應對抗，冷戰不能重來。中俄關係順應世界多極化和國際關係民主化的時代潮流，對維護全球戰略穩定、促進大國良性互動、推動新興大國合作都具有重要價值」。

而在談到今年「中國特色大國外交」工作時，王毅則強調了「保持大國關係穩定」這一項。