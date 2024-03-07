談台灣大選態度強硬 王毅：只是中國的一個地方選舉

中共政治局委員兼大陸外長王毅在7日上午指出，台灣選舉「只是中國的地方選舉」，強調個別國家執意與台灣保持官方關係，就是「干涉中國內政」，並提到「國際社會遵守一中原則的全家福」只是時間問題。

每年大陸「兩會」重頭戲都是總理記者會與外長記者會，不過今年宣布總理記者會取消後，身兼政治局委員的王毅所出席的外長記者會，成為最高層級的一場記者會。

今年是在梅地亞新聞中心舉行外長記者會，面對新加坡聯合早報提問，台灣大選後的兩岸關係情勢，王毅表示，「台灣地區選舉只是中國的一個地方選舉」，選舉結果絲毫改變不了台灣是中國一部份的基本事實，也改不了台灣必將回歸祖國的歷史大勢。

他接著指出，選舉結束後180多個國家跟國際組織重申堅持一個中國原則，支持大陸維護國家的主權和領土完整，「這充分說明一中原則已是國際社會普遍共識，如果現在還有人縱容支持台獨，那就是挑戰中國主權，如果個別國家執意與台灣地區保持官方關係，那就是干涉中國內政」。

他強調，「我相信大家遲早會看到一張國際社會遵守一中原則的全家福照片，這只是一個時間問題」。

王毅並指出，台獨分裂行徑是台海和平穩定的最大破壞性因素，要真正維護台海和平就必須旗幟鮮明反對台獨，堅持一個中國原則越有力，台海和平就越有保障。

「我們的政策很清晰，就是繼續以最大誠意爭取和平統一前景，我們底線也很清楚，絕不允許台灣從祖國分裂出去，台灣島內誰想搞台獨，必將遭到歷史清算，國際上誰要縱容支持台獨，必將引火燒身，自食苦果」。王毅說。

他最後說，海峽兩岸骨肉相連，民族根脈不可分離，「所有炎黃子孫、所有龍的傳人都應當秉持民族大義，共同反對台獨，支持和平統一」。

而王毅也在回應彭博社提問美中關係議題時，表示中美關係關乎人類和世界前途，大陸立場就是「三原則」，即相互尊重、和平共處、合作共贏，他強調美國總統拜登「不支持台灣獨立」等承諾，不過隨後又指出美方所作承諾「並沒有真正兌現」，督促美方「言行一致把承諾落到實處」。

這次記者會的提問安排，是由大陸境內媒體與境外媒體交錯提問，境外媒體提問依序是中俄關係、中美關係、巴勒斯坦問題；大陸媒體則詢問中國特色大國外交、人類命運共同體、斡旋外交等。與台灣有關的提問，是由聯合早報所做，在排序上擺在上述議題之後。

台灣議題幾乎每年都是大陸外長記者會的必答題。2023年時任大陸外長秦剛曾拿出一本「憲法」，指「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分。完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責」。

秦剛當時還提到大陸「反分裂國家法」對於「採取一切必要措施」的規定，警告「如果出現了違反該法的情況，我們必須依憲依法行事」。他指出，台海和平穩定的定海神針是一個中國原則，真正的護欄是中美三個聯合公報。「台灣問題處理不好，中美關係地動山搖」。

2022年，面對媒體詢問烏克蘭與台灣的比較，以及台海衝突可能性，時任外長王毅指出，「台灣問題與烏克蘭問題有著本質區別，沒有任何可比性」，強調台灣問題完全是中國的內政。