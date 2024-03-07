陸委會：呼籲中共把握台灣選後兩岸關係新局

立院內政委員會7日召開全體委員會議，邀請陸委會主委邱太三和海基會董事長李大維列席報告業務概況。陸委會報告指出，呼籲中共當局把握台灣選後的兩岸關係新局與契機，以開放、理性的態度，重新建構兩岸的善意互信，推展良性互動的兩岸關係，共同促進台海與區域穩定繁榮。

就近期工作重點重點，陸委會列舉，審慎應處中共對台複合性施壓，堅定維護台海和平，和續促陸方停止對台經貿施壓、變更航路等不當脅迫，以及因應整體情勢變化，適時調整兩岸經貿政策措施，和正視陸方「三無」船舶問題，靜待司法調查釐清真相，與推動陸生納入健保，營造學習及生活友善環境。

陸委會提到，中共在我總統大選後，持續對台進行複合性施壓，以利誘我邦交國諾魯斷交，及阻我主辦亞洲U20男排錦標賽，意圖框限台灣國際空間；另陸方片面宣布改變M503 等航路運行，及利用「三無」船舶等事件操作灰色地帶行動，其企圖改變台海和平穩定現狀的各種作為，已引發國際社會高度關切。

因此，對未來工作方向，陸委會提出，預判整體情勢變化，積極應處並管控風險；妥慎應對陸方對台經貿脅迫，強化台灣經濟韌性；關懷陸配在台生活，檢視相關法規與權益；提升在台港澳人士服務，完善港澳居民來台規範；強化及落實安全管理，推動兩岸健康有序交流。

陸委會說，面對中共持續對台經貿施壓，政府以「台灣優先」作為最高原則，促陸方不設政治前提，依既有機制與我方協商解決，並將協同相關機關持續關懷台商需求，協助台商強化供應鏈韌性、輔導產業轉型及多元布局。

至於外界關心是否縮短陸配歸化年限議題，陸委會說，陸籍與外籍人士身分轉換，在台灣社會面對境外人口移入議題上，經由社會長期調適，已建立分由不同法令規範，並形成常態處理程序，任何現狀的調整均須綜合考量各種政策因素及社會共識，表示將檢視陸配相關法規及權益，持續蒐整社會各界意見，並由相關機關做整體性評估。

陸委會報告最後表示，近八年來，政府堅守「四個堅持」，不挑釁、不冒進的兩岸政策立場，獲得台灣主流民意及國際社會的普遍肯定。維繫台海和平穩定是兩岸應當共同承擔的責任，也是維繫亞太區域安全與繁榮不可或缺的要素，兩岸分歧應透過和平方式解決，任何一方不能片面改變現狀。

陸委會說，我們呼籲中共當局把握台灣選後的兩岸關係新局與契機，以開放、理性的態度，重新建構兩岸的善意互信，推展良性互動的兩岸關係，共同促進台海與區域穩定繁榮。

另，海基會報告表示，呼籲陸方「以民為念、人民優先」，應不設置任何政治前提，務實互動溝通，以和平、對等、民主、對話，共同尋求兩岸之間長遠穩定的和平共存之道。

海基會指出，事實上，兩岸不應該是「你死我活」的零和爭鬥，而是促成「相互成就」的合作關係。唯有推動健康有序的交流，才能為兩岸人民謀求最大福祉。海基會受政府委託授權，辦理兩岸事務，未來也將積極提供各項服務，確保兩岸民眾權益，促進兩岸關係良性發展。