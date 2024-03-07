陸新航艦核動力？「很快公布」

中共第三艘航艦、福建艦即將進行海試，近期關於共軍第四艘航艦的傳聞不斷。解放軍海軍政委袁華智兩會期間被媒體問到相關話題時表示，中國大陸興建航艦沒有技術瓶頸。至於第四艘航艦會否採用核動力，他則說：「會告訴你們的，很快就會告訴你們的。」

香港商報五日發布影片，針對外界此前猜測中國第四艘航艦遲遲沒公布詳情，可能是技術遇到瓶頸，袁華智受訪時表示，中國在建航艦中沒有技術瓶頸。對於第四艘航艦會不會採用核動力，他則說，「很快就會告訴你們的」。

袁華智這番話讓相關話題隨即登上微博熱搜，不少大陸網友表示期待，還有網友開始猜測大陸第四艘航艦會叫什麼名字。

袁華智在採訪中強調，中國大陸興建航艦「不是為了跟美國比，也不是為了跟美國打，是為了保護我們國家的主權，保護我們國家的領土完整，保護我們國家的權益，我們跟美國沒有關係，不是為了他們建」。

袁華智還表示，中國的航艦以後「應該去的遠一點」，但「我們都是防禦、防衛」。